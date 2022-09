El INDEC publica el índice de pobreza e indigencia del primer semestre: cuánto será

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informa esta tarde el índice de Pobreza e Indigencia al primer semestre del año y la expectativa es que ambos datos no sean negativos dado que no contemplan las consecuencias de la salida intempestiva del ex ministro Martín Guzmán ni la posterior corrida cambiaria que, con dificultades, estabilizó Sergio Massa

Tanto en cuanto a la pobreza como respecto de la indigencia,Es que si bien el dato que hoy muestra el INDEC no contempla la escalada inflacionaria posterior a la salida de Guzmán, tampoco el período fue tan sencillo pese a las mejoras en la actividad económica y el fuerte crecimiento en los niveles de empleo.Se debe tener en cuenta, en primer lugar, que. Así las cosas, además, se presume que licuó varias de las mejoras salariales, principalmente de los trabajadores “en negro”, que son el 37% del total.El índice de Pobreza, y el de Indigencia, se conforma por una comparación del costo de la Canasta Básica Total (CBT), en el primer caso, y de la Alimentaria (CBA), en el segundo, frente a los ingresos percibidos por una persona o un grupo familiar.La información indica que la CBT que fija el umbral por debajo del cual se cae en la línea de la pobreza aumentó 36,9% en el primer semestre del año para alcanzar a junio los $104.216 para una pareja con dos niños de 6 y 8 años. Mientras que la CBA, por debajo de la cual se cae en la indigencia, subió 41,1% en el primer semestre para llegar a $45,529 millones.El Índice de Salarios, por su parte, escaló 34,3% en el primer semestre, con lo cual quedó debajo de la evolución de la CBT y la CBA en el período, pero con diferencias al desgranar los diferentes tipos de ingresos, ya que los trabajadores privados tuvieron un alza del 36%; los empleados públicos, 35,2%, pero los no registrados, el 27,9%.Si se hace la comparación con los últimos 12 meses, cuando el Índice de Pobreza era del 40.6 % y el de Indigencia de 10,7%, la CBT aumentó un 56,7% y la CBA el 63,7, lo cual arroja de todos modos posibilidades de que el dato del primer semestre de este año no sea desalentador.En ese caso, el Índice de Salarios subió 67,7%, pero con alzas del 68,3% en los salarios de los trabajadores privados, del 72,6% en los de los empleados públicos, pero solo del 58% en los "no registrados.Entre segundo trimestre de este año e igual período del año pasado el Índice de Desocupación bajó al 6,9% desde el 9,6% de con un crecimiento del 6,5% de la economía, y una inflación del 64% en 12 meses.