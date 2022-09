Neumáticos y empresas: inflación elevada, ganancias récord y escaso peso salarial

El sindicato rechazó la última oferta que habían hecho las empresas: un aumento del 66% y el pago de un bono anual, con límites y sujeto a condiciones como presentismo, para quienes trabajen en fines de semana.. El contrapunto paralizó la producción y se ubicó en el primer plano de la discusión política nacional. La falta de respuestas reafirma la necesidad de una recomposición salarial que parece impostergable.Es que son tres las empresas que producen y abastecen al mercado argentino,Todas registran ganancias operativas récord por la escalada de precios, que en lo que va del año se disparó un 80%, sin embargo se resisten hace cuatro meses a otorgar una mejora salarial a sus trabajadores en sintonía con la inflación, además de reconocimientos que eviten la explotación laboral. Un dato clave para demostrar la asimetría situacional: el costo de la masa salarial sobre el precio final del neumático no supera el 2 %.Existen desde hace varias semanas demoras en las entregas de hasta cuatro meses.El 60 % del mercado local de neumáticos para vehículos particulares es abastecido por cubiertas importadas, mientras que en unidades de transporte esa porción asciende al 80 %.Pirelli (que no cotiza en la Bolsa local) informó una ganancia de 462 millones de dólares en el primer semestre del año. Bridgestone acumula una ganancia de 372 millones de dólares en el primer trimestre y otros 360 millones en el segundo. En el caso de FATE, sus resultados son parte del conglomerado Aluar (que sí cotiza en el mercado argentino), de Javier Madanes Quintanilla: evidencia un saldo positivo por compras y ventas de bienes y servicios de 904,5 millones de pesos y “resultados financieros”, por otros 799,6 millones.El(Sutna) y las empresas del rubro no alcanzaron este lunes un acuerdo en el Ministerio de Trabajo y pasaron a un cuarto intermedio hasta esta tarde para continuar las negociaciones y procurar una salida a un conflicto que lleva varios meses. El gremio inició la última semana un paro de actividades por tiempo indeterminado en sus tres plantas, una medida que fue acompañada con un acampe frente a la sede de Callao al 100 de la cartera laboral, donde un grupo de delegados incluso permaneció en uno de los pisos del edificio, en una toma que se levantó este sábado.Las empresas ratificaron una oferta salarial de un total del 66 %. Sutna reclama un aumento del salario real ante el contexto de una inflación que rondará el 95 % este año. Además, pide que las horas trabajadas los fines de semana se paguen al 200 %. A junio pasado, el salario básico del sector se encontraba entre los aproximadamente 70.000 y 83.000 pesos según la empresa, por debajo de la canasta básica tipo.Pese a los incrementos en los costos de producción, las empresas lograron niveles altísimos de ganancias. En el caso de la italiana Pirelli, sus ganancias ajustadas antes de impuestos (EBIT) fueron de 481,6 millones de euros (462 millones de dólares), lo que representó un alza de 27,6 % respecto de igual período del año previo. La firma, según la información enviada a las autoridades bursátiles itálicas, facturó en la primera mitad del año un total de 3197 millones de euros (3072 millones de dólares), lo que significó un crecimiento del 24,6 % respecto del mismo periodo de 2021.Descontando impuestos, las ganancias netas dealcanzaron los 233 millones de euros (223 millones de dólares), lo que implicó un crecimiento de 77,1 % frente a igual período de 2021. La compañía dijo que “aún estas ganancias tan importantes se vieron afectadas en alrededor de 116 millones de euros, como resultado de los crecientes costos de producción”. Hacia el final del año, Pirelli calcula que habrá facturado un total 6300 millones de euros (6054 millones de dólares). La empresa además modificó sus pronósticos para los flujos de efectivo netos del resto del año y estableció un margen de ganancias esperado (antes de impuestos) del 15 %.FATE es parte del conglomerado que encabeza Aluar, la cual cuadruplicó su rentabilidad neta pasando de 7611 millones de pesos en la primera mitad del año pasado a 30.385 millones en el primer semestre de 2022. De acuerdo con el informe de balance presentado el 7 de septiembre bajo la auditoria de Price Waterhouse, el grupo de Madanes Quintanilla informó que la documentación respaldatoria se encuentra en la sede administrativa de la Sociedad y en la sede administrativa de Fate, sociedad relacionada.En esa documentación se destacó querealizó en el primer semestre “compras de bienes y servicios” por 121,5 millones de pesos y “ventas de bienes y servicios” por 1.026,3 millones. A esto se suman los resultados financieros del período, que sólo para la división neumáticos (FATE) de Aluar representaron 799,6 millones de pesos. En el informe se estableció, además, que en “honorarios y retribuciones a directores” se destinarán 281 millones de pesos. “Existen directores y personal con cargos gerenciales que poseen Obligaciones Negociables emitidas por la Sociedad (FATE)”, señaló el balance.Por último, la japonesa, que comprometió 1300 millones de pesos en un reparto de ganancias entre sus trabajadores en la Argentina, obtuvo una ganancia global en el primer trimestre del año de 53.836 millones de yenes (372,1 millones de dólares) y en el segundo, de 52.186 millones de yenes (360 millones de dólares). En el desagregado del balance de la firma nipona se destacaron ingresos totales en el primer semestre del año por 995.329 millones de yenes (6873 millones de dólares), un beneficio bruto de 384.821 millones de yenes (2657 millones de dólares), un resultado de explotación de 86.358 millones de yenes (596 millones de dólares) y un “resultado atribuido al grupo” de 39.106 millones de yenes (270 millones de dólares). La empresa viene de registrar durante la pandemia su primer balance negativo en 69 años.En relación a esto último y para tomar dimensión del desfasaje entre las ganancias y los salarios de ese sector productivo, de junio a junio, los productos comercializados en el rubro de calzado registraron un aumento del 73%, contra un aumento salarial del 53,6%.. En tanto, la suba de sueldos para los trabajadores de transporte de pasajeros fue del 50,4%, contra un incremento de precios del 72,3%. En tanto, para la metalmecánica, el guarismo de la paritaria se posicionó en el 52,5%, mientras que los productos metálicos básicos se incrementaron 59,3% y los productos metálicos excepto máquinas y equipos aumentaron 58,5%.A junio, elregistrado presentó una variación interanual del 68,3%, es decir 4,3 puntos porcentuales por encima de la inflación anual, mientras que la del sector público fue del 72,6%. Sin embargo, el sector privado no registrado mostró una suba del 58,1%, por debajo de la inflación anual. Este último sector, al no estar asociado a negociaciones colectivas, no se ajusta a la velocidad que conciertan los sectores registrados y que tienen poder de negociación. Millones de personas se mueven en la informalidad: según el último informe del Indec, la proporción que más creció respecto al empleo fue la del trabajo no registrado, cuya tasa subió del 31,5 al 37,8%, es decir 3,6 millones de trabajadores, a los que se suman otros 2,9 millones de trabajadores "", cifra también récord desde la nueva serie de 2016.A pesar de este comportamiento del, el ingreso de los trabajadores observó un atraso significativo. Según un informe de Coyuntura, que lidera el exsecretario de Comercio Roberto Feletti, "es a partir del 2021 que las negociaciones salariales han presionado aún más por el incesante aumento de precios que se ha agravado sensiblemente por el inicio de la guerra en Ucrania, en febrero de este año". Analizado según escala de ingreso individual, el ingreso promedio del estrato bajo (deciles 1 a 4) equivale a $ 23.628; el del estrato medio (deciles 5 a 8), a $ 60.689; y el del estrato alto (deciles 9 y 10), a $ 155.153, siendo el ingreso promedio para las mujeres de $ 54.205 y de los hombres $ 75.525.A su vez, el ingreso promedio de los 9,2 millones de asalariados es de $ 64.755, siendo el salario promedio de aquellos que cuentan con descuento jubilatorio de $ 79.880 y los que no lo perciben es de $ 36.331. La diferencia entre ambos es del 45,5%. Por su parte, el ingreso promedio de los 3,4 millones de no asalariados es de $ 53.555.