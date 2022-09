Tras una reunión con Wado de Pedro, EEUU ayudará en la investigación del atentado contra CFK

En el marco de una gira que comparte con gobernadores, Eduardo "Wado" de Pedro realizó gestiones con las que consiguió que Estados Unidos ponga a disposición logística y recursos para colaborar con la investigación por el atentado contra Cristina Kirchner

Así quedó confirmado por el titular del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos,, al ministro del Interior, con quien mantuvo un encuentro de trabajo esta semana en el marco de la gira que Wado encabeza acompañando por gobernadores por ese país.De Pedro agradecióy destacóEl departamento de Seguridad norteamericano reiteró lo que ya le había transmitido al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en la reunión en la ONU, que tiene que ver con que la administración de Joe Biden ofrecía colaboración para el esclarecimiento del hecho.Previamente, legisladores demócratas y Rrepublicanos de EEUU habían condenado el atentado contra la ex jefa de Estado y se había comprometido a colaborar para el esclarecimiento total de los hechos.El secretario de Estado norteamericano (cargo equivalente a ministro de Exteriores), Antony Blinken, también había difundido a través de la red social Twitter un mensaje de condena de la Casa Blanca., sostuvo.CFK solicitó recientemente que se investigue la posible motivación económica del ahora detenido Fernando André Sabag Montiel para intentar asesinarla el 1 de septiembre pasado. El pedido es a partir de sus conversaciones de Whatsapp en las que hacía referencia a la voluntad de ejecutar el magnicidio a cambio de dinero, informaron fuentes judiciales.Asimismo, la querella de la ex mandataria reclamó que una nueva involucrada, llamada Joana, no sea citada como testigo y se la investigue, en cambio, luego de que se conocieran chats grupales en los que dialoga con Gabriel Carrizo, líder de la banda de "los copitos", y otras personas ostentando un nivel de información acerca de lo sucedido que no se observa en otros casos.