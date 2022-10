Juntos somos potencia, enfatizó Scioli al referirse a las elecciones en Brasil

(R) En el marco de las elecciones en Brasil, el embajador argentino en ese país, Daniel Scioli, sostuvo que se cursa una etapa de "reconfigurar las alianzas" para la relación bilateral,(r)En este sentido, aseguró que ambas naciones constituyen una "potencia", al manifestarse sobre las elecciones presidenciales que se llevan a cabo en ese territorio entre el mandatario Jair Bolsonaro y el exjefe de Estado Luiz Inácio Lula da Silva.En referencia al último tramo de esta campaña, Scioli detalló que Lula "concentró todo su esfuerzo en apelar al voto útil" para que la sociedad concurra a sufragar y tratar de imponerse en primera vuelta, con una "mensaje al centro y al electorado independiente".El ex ministro de Producción y ex gobernador bonaerense remarcó que "las encuestas predicen una victoria de Lula y la gran duda es si define el primera vuelta o va a tener que ir a segunda vuelta, que sería el 30 de octubre", pero recordó que "encuestas son encuestas" y no hay nada dicho.