El Gobierno analiza medidas para reforzar los ingresos

La Portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, adelantó este martes que el Gobierno piensa "en alguna forma de refuerzo de los ingresos", pero indicó que todavía "no hay definiciones concretas"."El Gobierno piensa en, sabemos que hay que ganar en la puja entre salarios e inflación, es parte de la discusión, pero no hay nada aún definido", señaló Cerruti en declaraciones a Futurock.Y añadió: "Hay conversaciones de todos los sectores sobre lo que creemos que hay que hacer. Los ingresos de las personas forman parte de las prioridades, peropara comunicar".Según pudo confirmar Ámbito con fuentes oficiales, el beneficio se otorgará antes de fin de año. No obstante, todavía resta definir el alcance de la iniciativa.Consultada sobre una posible, Cerruti sostuvo que el presidente Alberto Fernández "no tiene que opinar de todos los temas". "No es una rockola, que vos apretás un botón y opina sobre los temas que quieren que se opine", cuestionó."Las PASO están fijadas por Ley, eso implica que debemos tener el presupuesto para aplicar la Ley", aseguró y agregó: "Si eso cambia en el Congreso, veremos cuáles son las modificaciones".