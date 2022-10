Colectivos y trenes aumentarán un 40% en diciembre

El ministro de Transporte, Alexis Guerrera, confirmó este miércoles un aumento en la tarifa del transporte público para diciembre en todas sus modalidades y estimó que será "un promedio aproximado de 40%".Guerrera dijo que el incremento aplicará al "área metropolitana de transporte y todo lo que es transporte federal, que es lo que regula el Estado nacional". En este sentido, aclaró que la suba "no va a ser exactamente igual para todas las líneas de ferrocarril ni para todas las modalidades"."Estamos analizando cuál va a ser ese porcentaje de aumento, pero aproximadamente podemos hacer un promedio aproximado de 40%", completó Guerrera en diálogo con Télam.Por otra parte, el funcionario aclaró que la medida "no tiene que ver con la negociación de la UTA (Unión Tranviarios Automotor) en el Ministerio de Trabajo porque el transporte interior, que es la discusión en este momento, no es jurisdicción del Gobierno nacional, más allá de que las provincias siempre ponen la presión sobre los subsidios nacionales"."Es jurisdicción de los gobiernos provinciales y municipales establecer las tarifas, los recorridos, las paradas, y lo que hace el Gobierno nacional es un mecanismo de subsidios", subrayó.En tanto, recordó que "en el pacto fiscal de 2018 había un compromiso por parte de las jurisdicciones de abandonar el mecanismo de compensaciones por parte del Gobierno nacional, pero esto no se ha cumplido producto de la Covid"."Ese fondo compensador de interior se fortaleció y hoy seguimos con la discusión sobre cuál es el nivel de participación que tiene que tener el Gobierno federal en lo que es el transporte automotor de jurisdicción provincial o municipal", concluyó.