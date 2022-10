"No tiene experiencia en el ambiente laboral": Yasky sobre la designación de Kelly Olmos como ministra de Trabajo

El diputado nacional y secretario General de la CTA de los trabajadores, Hugo Yasky, cuestionó la designación de Kelly Olmos como nueva ministra de Trabajo, al asegurar que "no tiene experiencia en el ambiente laboral".En esa línea, aseguró para Radio 10 que el presidente Alberto Fernández no le consultó a los sindicalistas por la designación. "Cuando se toman estas medidas suelen consultarnos a las centrales sindicales y en este caso el Presidente no lo hizo", expresó y añadió:Sobre la flamante titular de la cartera de Trabajo, Yasky sostuvo que, pero indicó que van a estar "expectantes" esperando que la Ministra los convoque y tengan diálogo.Yasky es uno de los referente sindicales en el Frente de Todos. Anteriormente había manifestado su disconformidad con la gestión del ministro saliente Claudio Moroni.