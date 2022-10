Atentado a CFK: el líder de Revolución Federal recibió $7 millones de una empresa vinculada a ex funcionario macrista

Las transferencias investigadas se hicieron desde los fideicomisos Espacio Añelo y Santa Clara al Sur, ambos pertenecientes a Caputo Hermanos, vinculada con el ex ministro y amigo personal de Mauricio Macri, Luis "Toto" Caputo.

El líder de Revolución Federal, Jonathan Morel, recibió transferencias por $7 millones de Caputo Hermanos S.A., una firma vinculada al ex funcionario macrista Luis Caputo.Los fondos se habrían inyectado en la agrupación de ultraderecha Revolución Federal que es investigada en el marco del atentado contra Cristina Kirchner.El dinero se depositó en la cuenta de Morel y sus allegados, dos mujeres de apellido Balboa y Vallero, entre, y se retiró en efectivo de manera inmediata.Los tres figuran como monotributistas y ninguno registra antecedentes comerciales por esos montos en la actividad declarada. De hecho, en ese periodo, Morel facturó solo $578.930, el 28 de diciembre el líder de Revolución Federal hizo seis facturas por $176.000 a nombre del fideicomiso Santa Clara al Sur; el 22 de agosto de este año recibió desde esa empresa una transferencia por $250.000. También se registraron pagos del fideicomiso Espacio Añelo y de Rosana Pía Caputo por $1.503.480.La agrupación de extrema derecha organizó distintas marchas y escraches en contra del Gobierno que fueron convocadas a través de las redes sociales. Brenda Uliarte, detenida por el intento de magnicidio, participó de la manifestación que se realizó el 18 de agosto y donde se arrojaron piedras contra la Casa Rosada.Integrantes de Revolución Federal insultaron al ministro Sergio Massa y atacaron la camioneta en la que se trasladaba el día de su asunción. También escracharon al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, cuando salía de la Casa Rosada el 5 de julio.Según información de Télam, el grupo tiró basura y verdura en el Instituto Patria, escrachó al dirigente social del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Juan Grabois, protestó frente a América TV en apoyo a la conductora Viviana Canosa y se movilizó a la quinta de Olivos bajo la consigna "el kirchnerismo va a caer"."Si Dios no demanda, la patria lo hará. No importa la ideología, importa Argentina", sostiene la agrupación de extrema derecha en su cuenta de Twitter. El grupo se fundó en mayo de este año y su primera acción pública fue el 25 de ese mes.