Finocchiaro apuntó contra Alberto Fernández: Lo único que esperamos es que trate de hacer el menor daño posible antes del 2023

Para Alejandro Finocchiaro, los cambios en el Gabinete nacional no le generan ninguna expectativa. El ex ministro de Educación de Mauricio Macri, que en 2028 llevo a cabo una reestructuración del organigrama nacional llevando a Secretarías varios Ministerios, se mostró crítico ante los cambios vaticinados por el presidente Alberto Fernández, al que tildó como “la pata más floja del Frente de Todos”.

Sobre Victoria Tolosa Paz, Ayelén Mazzina y Kelly Olmos, expresó: “Lamentablemente no me generan ninguna expectativa los nombramientos de las tres ministras porque básicamente estamos en presencia de un gobierno en retirada, sin poder político y con un presidente que no tiene la fortaleza para decidir adentro de la coalición de gobierno”,- Dijo Finocchiaro sobre el Presidente: “Posiblemente sea la pata más débil de su coalición de Gobierno”. “Lo único que podemos esperar es que trate de hacer el menor daño posible antes del 10 de diciembre de 2023”, concluyó en diálogo con Política Argentina.Este jueves, las flamantes ministras juraron en Casa Rosada frente a cientos de funcionarios, dirigentes y militantes, dejando al Gabinete en una situación de paridad aún mayor.