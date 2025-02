Vaca Narvaja: Cuando te subordinás a cualquier Estado te tratan como un esclavo

inquietudes a lo que denominó como la “subordinación” de países que, a su juicio, terminan siendo tratados con menos consideración por parte de las potencias. “Esclavos”, enfatizó. En ese contexto, cuestionó la postura de Milei ante los gigantes internacionales

El ex embajador argentino en China, habló sobre la actualidad de la geopolítica mundial, la relación de la Argentina con ese país y el rol de los Estados Unidos en el marco de los gobiernos de. En este marco, fue consultado sobre sus expectativas en torno al segundo mandato del magnate estadounidense y no se guardó críticas al analizar el impacto de los nuevos aranceles impuestos por el jefe de Estado republicano.En diálogo con, Vaca Narvaja advirtió sobre las implicancias de la política exterior del empresario republicano, tanto para Argentina como para la región, y manifestó susVaca Narvaja explicó que la nueva administración de Trump mantiene una política arancelaria similar a la de su primer mandato, especialmente en lo que respecta a la guerra comercial con China., sintetizó el ex embajador, al tiempo que enfatizó que las políticas arancelarias de Trump siguen afectando a sectores estratégicos, como el del acero y el aluminio, impactando negativamente a la industria argentina., sentenció, al destacar cómo la Argentina podría verse perjudicada si mantiene una relación sumisa con los Estados Unidos.Primero hay que decir que éste es un segundo mandato de Donald Trump. En China mantiene la presidencia Xi Jinping. Es su tercer mandato, con lo cual para China es alguien ya conocido y si uno ve las políticas que empezó a implementar Trump son casi idénticas, salvo la parte de bloqueo tecnológico pero sí toda la parte arancelaria. Entonces, parte de la élite política china lo vio con buenos ojos en términos de la escalada de conflictos bélicos que venían desarrollando, sobre todo la administración Joe Biden. En la historia de EEUU, los demócratas son los que atraviesan el mayor esquema bélico en el mundo.Según expresó Vaca Narvaja, “Trump hizo campaña muy fuerte diciendo que iba a desactivar los conflictos en Ucrania, en la franja de Gaza, incluso criticando a Taiwán" y "para China ésta es la parte positiva”.“La parte positiva que ve China de Trump es que empezó la campaña diciendo que va a desarmar. Pero la parte negativa es la parte arancelaria. Acuérdense que Trump empieza el primer mandato con un fuerte componente de la llamada guerra comercial, que escondía un esquema de disputa tecnológica más que comercial”, insistió.En este marco, consideró que “China está calcando, repitiendo la estrategia del primer esquema arancelario de Trump que le fue muy efectiva, porque está tocando los sectores que están al lado de Trump”.En este contexto, Vaca Narvaja también se refirió al papel de figuras comoen el entramado económico global. "Elon Musk tiene una fábrica muy importante en Shanghái de Tesla porque consiguió un montón de beneficios impositivos, fue una estrategia de China para incorporar el desarrollo automotriz", explicó el ex embajador, al destacar cómo China ha logrado integrarse de manera efectiva al comercio internacional sin generar descalabros.Este tipo de estrategias podría servir como ejemplo para Argentina, pero la realidad es que el gobierno de Milei parece alinearse más con la visión de Trump, lo que podría significar una mayor dependencia de Estados Unidos y menos espacio para la autonomía de políticas económicas. China ha sido muy efectivo, no hace descalabro en el sistema comercial internacional”.Fue muy interesante porque Trump asume y anuncia una Stargate con los tecnócratas en el poder y a los dos minutos aparece DeepSeek. Lo interesante que tiene China es esto: 14 planes quinquenales ejecutados y cumplidos. En el medio, entre el 7 y 8 se han enfocado mucho en lo tecnológico.. Están apareciendo inteligencias artificiales de diversa índole, generativa, de imágenes y de medicina, entre otras. Recordemos esto: cuando arranca la República China por mediados del siglo XX, el 90 por ciento de la sociedad era campesina y se industrializó de acuerdo un patrón de desarrollo propio, por eso lo llaman socialismo con caracteristcas chinas.La irrupción de DeepSeek en la industria de la inteligencia artificial no solo resalta el avance tecnológico de China, sino que también subraya una estrategia más amplia que conecta diversos ámbitos, que pueden ir desde la innovación tecnológica hasta el comercio global. En este punto, hay que recordar la importancia de empresas como Shanghai Dredging que han tenido un interés en áreas clave de Argentina, como la Hidrovía del Paraná.Casi el el 89 por ciento de lo que exporta Argentina pasa por esa vía fluvial. Eso es clave porque la mayoría de los Estados, incluido China, mejoran su esquema comercial mejorando sus vías navegables. Aún en la actualidad, con todos los avances tecnológicos que tiene la humanidad, la mayor parte del comercio se hace de manera marítima y fluvial. Por lo tanto, tener en buenas condiciones, con dragado y buena tecnología, la vía del Paraná permitiría que Argentina amplíe su capacidad exportadora.La licitación de la Hidrovía del Paraná fue un tema central en la entrevista. A su entender, se trata un eje estratégico para la economía argentina, ya que alrededor de casi 9 de cada 10 productos que se exportan de nuestro país dependen de esta vía marítima fluvial. También destacó la importancia del Canal Magdalena con el cuál se ganaría soberanía.“Tenemos esa especie de lanchones porque la cuestión del dragado no funciona bien y hace que se reduzca la cantidad de recursos que van por esas vías navegables. Me parece que hay que mirar a la hidrovía dentro de uno de los elementos estratégicos del comercio argentino (...) Hay una cosa muy obscena: hace más de 30 años se le dió la concesión a una empresa belga que se llama Jan de Nul porque no solo no ha mejorado la vía navegable sino que ha sido una concesión totalmente espuria”, sostuvo Vaca Narvaja.En este marco, se mostró crítico de la forma en que se ha manejado el proceso de licitación, en el marco de la Reforma del ´94 que continuó durante los años venideros., relató.El politólogo argentino recordó el anuncio del vocero presidencialdonde manifestó sus inquietudes en torno a la única empresa que se había propuesto para la nueva licitación, la otra belga DEME. Dicha propuesta quedó sin efecto y continuó Jan de Nul a cargo de la Hidrovía. El ex embajador advirtió sobre la “obscenidad con la que se armó la licitación y lo orientada que estaba" y señaló que tanto fue así que "termina enmarañando con una complejidad al gobierno de Milei, porque éste hace un giro pragmático de retomar las relaciones con China, cuando se da cuenta del impacto del Swap”., dijo Vaca Narvaja al cuestionar la profundización del proceso de privatización de Milei “noventista en un mundo que ya no es noventista”.Vaca Narvaja también subrayó que las políticas pragmáticas de Milei hacia China parecen ser una respuesta directa a los desafíos económicos de Argentina, como el impacto en el Swap y la importancia que tiene el gigante asiatico para nuestro sector productivo. Sin embargo, también cuestionó la reciente aproximación del presidente argentino al modelo liberal estadounidense, considerando que el giro de Milei hacia el pragmatismo podría implicar un alejamiento de sus principios fundacionales.“En el último discurso de Davos, ya Millei no habla casi del libre mercado y se pone a hablar un esquema de Guerra Fría totalmente anacrónico hablando casi con el esquema discursos MaCartistas anticomunistas con el tema del wokismo en contra del ambientalismo y criticando también el esquema migratorio con lo cual estamos viendo un Millei que un dejó todas sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada”, agregó.Asimismo, reflexionó sobre la relación de Argentina con Estados Unidos en este nuevo contexto de aranceles. “Trump no tiene reparos en mantener estos aranceles porque, aunque Milei sea su amigo, no hay una voluntad de flexibilizar las relaciones con Argentina", indicó Vaca Narvaja, al tiempo que sintetizó:Según Vaca Narvaja, este tipo de relaciones subordinadas podrían ser muy perjudiciales para el país, especialmente si se sigue este camino de dependencia.El Estado argentino debería proteger su industria manufacturera. La industria siderúrgica es estratégica para todo el desarrollo automotriz. Esta subordinación de Milei no le surte ningún efecto positivo porque lo primero que hace Trump es poner el 25% del acero en aluminio con un impacto muy fuerte a la industria y a todas las empresas siderúrgicas de Argentina. Cuando le preguntan a Trump que va a pasar con Argentina que está su amigo Milei dice que se va a mantener así porque “nosotros tenemos déficit, lo vamos a arreglar con Australia pero no con Argentina”. Cuando te subordinás con cualquier Estado obviamente te tratan peor. Te tratan como un esclavo. Esta cuestión de Milei de sobreactuar, de comprar instrumentos militares que no sirven, de votar igual que EEUU e Israel con un esquema de pérdida de soberanía tan grande que no se vio siquiera con las relaciones carnales durante el menemismo. Uno tiene que relacionarse en función del interés nacional, incluso con China. Si abrís todas las importaciones lo que vas a tener es un industricidio. Con China hay que tener una relación inteligente y ver cómo apalancar los sectores industriales con la vocación que tiene China, que no tiene intenciones imperiales. Recordemos que la imagen más potente de China es una muralla defensiva. China inventó la pólvora para entretener a la población y después vino a Occidente para usarla como armamento. China tiene una filosofía en las bases del confucionismo y del taoísmo con un mensaje de paz y armonía. Lo vemos en la práctica: desde 1976 China no ha tirado un solo tiro y se ha convertido en una potencia propiciando un esquema de paz.Vaca Narvaja destacó la importancia de ajustar la relación comercial entre Argentina y China para mejorar el balance comercial del país. Subrayó que, a diferencia de Estados Unidos, China no tiene pretensiones hegemónicas ni expansionistas, lo que abre una oportunidad para que Argentina se beneficie de una relación más equilibrada con ese país.Deberíamos tener mucha coordinación con China. Argentina tiene que cambiar su patrón respecto del comercio exterior. Hay casos paradigmáticos como el sector minero porque Argentina tiene un déficit estructural en la relación con China. Hace 16 años que nuestra balanza es deficitaria. Nosotros exportamos un montón de bienes en cantidad pero con poco valor agregado y China nos da microcomponentes electrónicos y componentes para la industria automotriz. Hay un desfasaje. Cuando vemos a nuestros países vecinos como Brasil, Chile y Perú, hay superávit ¿A que se debe esto? A la gran exportación de minerales.(...) En este esquema, la diferencia que tiene China es que no tiene una pretensión hegemónica.Para Vaca Navaja es otra la situación con Trump y el país del norte: “El problema lo tenemos con Estados Unidos”. En este punto, hace referencia a la expresión creada y popularizada por el politólogo estadounidense Graham T. Allison, La Trampa de Tucídides, donde se hace referencia a una teoría de la historia que sostiene que cuando una potencia emergente desafía a una potencia dominante, las tensiones entre ambas pueden desembocar en un conflicto. Una idea proviene del historiador griego Tucídides, quien analizó cómo la guerra entre Atenas y Esparta fue impulsada por el miedo de los espartanos ante el crecimiento del poder ateniense.Por lo tanto, si la aplicamos a la relación entre Estados Unidos, como potencia global establecida, y Argentina, - imaginémosla como una potencia emergente - la rivalidad de poder entre estas dos naciones podría provocar una confrontación, ya que el país dominante teme perder su gran cuota de poder, sobre todo con Latinoamerica. A los ojos de Vaca Narvaja, con China sería y es diferente, “con China hay una oportunidad”., cerró.