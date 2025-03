Yasky: "Martín Menem demostró impericia o malicia en la conducción de la Cámara de Diputados"

El diputado de Unión por la Patria y referente de la CTA, Hugo Yasky, habló sobre la actualidad del gobierno nacional y ofreció críticas a varios actores políticos del oficialismo, entre ellos la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. También destacó la necesidad de unidad dentro del peronismo, pero también expresó su malestar con la situación política interna y los conflictos que surgen.

A su vez, Yasky se refirió a las expectativas del peronismo de cara a las próximas elecciones legislativas. Insistió en la necesidad de una unidad sólida dentro del espacio, pero alertó que esta no debe ser una unidad forzada. Enfatizó que el peronismo debe ser la fuerza capaz de oponerse al gobierno de Javier Milei, defendiendo los derechos sociales y humanos, la producción y el empleo de calidad. Asimismo, destacó la importancia de la relación entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof

En diálogo con Política Argentina, no escatimó en palabras duras contraa a la que tildó en un "permanente travestismo". También se refirió al estado de salud del reportero gráfico Pablo Grillo, por el cuál se mostró solidario y vinculó a la ministra con la "política de la violencia". "Demostró con creces no tener las condiciones para estar frente a la cartera", comentó Yasky.En cuanto a, Yasky fue muy crítico con su manejo al frente de la Cámara de Diputados. “Demostró impericia o malicia en la conducción de la cámara", señaló, sugiriendo que Menem pudo haber aprovechado un incidente para abandonar la sesión y evitar que se votara en favor de la mayoría que respaldaba a Pagano y otros miembros de la comisión de Juicio Político, que sigue en unlimbo. Yasky insinuó que esta maniobra podría haber sido parte de un plan orquestado por los miembros de La Libertad Avanza (LLA) para interrumpir la sesión para tal conformación.Sobre la gestión de Patricia Bullrich...mucho para decir verdad?Estamos siguiendo el desenlace del gravisimo estado en el que quedó el reportero gráfico Pablo Grillo, un joven de 34 años alcanzado por una granada de gas que le voló la cabeza. La manifestación se caotizó por las fuerzas represivas.Se está hablando de una medida de fuerza contundente, que opina sobre la posición de la CGT?Creemos que el de los jubilados es un justo reclamo y que tenía por delante el 19 de marzo, fecha en que vencía la moratoria. Por eso, hemos decidido acompañar el reclamo y seguimos exigiendo la renuncia de la ministra Patricia Bullrich. Demostró con creces no tener las condiciones para estar frente a la cartera (...) También expresamos nuestro rechazo a que sea mediante un DNU que se pretenda dar un nuevo acuerdo con el FMI.Es curioso el caso de Patricia Bullrich, vigente en la política por más de cuarenta años, de partido en partido y siempre vínculada con cuestiones muy polémicas.Bullrich ha estado vigente pero en un permanente travestismo. Fue de partido en partido con una trayectoria absolutamente zigzagueante vinculada con la violencia, de un lado y del otro. Es una persona que demás si de casta hay que hablar: no se le conocé ningun oficio ni forma de ganarse la vida que no haya sido la política.Qué opinión le mereció la actitud de Martín Menem? Algo le remarcó Máximo en la sesión de la semana pasada...Martín Menem demostró impericia o malicia en la conducción de la cámara porque puede serque haya aprovechado un incidente ante el cual no hizo nada para detenerlo y salir como despedido dejando a los diputados sin poder votar. Menem sabía que la mayoría iba a refrendar a Pagano y al resto de la comisión y utilizó el segundo que tuvo para avizorar que no había queron para pegar un salto con un resorte e irse de la cámara. Fue una pelea o fue un ardid armado por los miembros de LLA para terminar la sesión.¿Con qué expectativa está viendo a la oposición de cara a las legislativas teniendo en cuenta la importancia de los números para el quórum y el tratamiento de leyes que se presumen relevantes?Necesitamos que en el peronismo haya unidad pero que no sea una unidad pegada con saliva y de apuros, sino que tenga sustento. En una propuesta electoral, el peronismo se tiene que poner en las antipodas de lo que es el gobierno de Milei y tengamos la esperanza de volver a un país donde la mayoría de los derechos sociales y humanos se respeten.Necesitamos un país que no haya casos de corrupcion como el que vimos con la criptoestada- Necesitamos un país que sea capaz de recuperar la produccion y el empleo de calidad y eso solamente lo puede hacer el peronismo.Eso requiere la unidad de Cristina Kirchner con Axel Kicillof. Pero que sea una unidad que no consista en someter a Kicillof a una especie de disciplinamiento. Al contrario, necesitamos que el gobernador bonaerense siga creciendo políticamente, Necesitamos que Cristina actué como su soporte en función de su cargo como presidenta del PJ y sea la garante de su posicionamiento y a la vez necesitamos que esa figura tan importante no una obstruccion al crecimiento de Kicillof.