14.10.2022 / CORRUPCIÓN

Condenaron al jefe de policía local de Martiniano Molina por corrupción y pedido de coimas

El exjefe de la policía de Quilmes durante la gestión de Martiniano Molina resultó acusado por "exacciones ilegales", es decir, pedir dinero que no correspondía y tenencia de armas de guerra, entre otros ilícitos. El ex intendente macrista, quien lo halagaba y reivindicaba durante su gestión, no se presentó a declarar en el juicio.