Tolosa Paz bregó por el reordenamiento de la política social y por alentar el trabajo

La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, se refirió al trabajo, los planes sociales y la gestión del Gobierno y sostuvo que si bien atenderá todas las demandas de asistencia alimentaria a comedores que realizan los movimientos sociales, el rechazo al reclamo de nuevas altas de beneficiarios es "una definición inamovible".

Consideró que el pasaje de los llamados planes sociales a trabajo genuino se puede hacer "con decisión política" y sostuvo que, si bien atenderá todas las demandas de asistencia alimentaria a comedores que realizan los movimientos sociales, el rechazo al reclamo de nuevas altas de beneficiarios es "una definición inamovible" tomada por el Gobierno nacional.Por otra parte, elogió las acciones dispuestas por el ministro Sergio Massa. “El ministro de Economía está tomando decisiones escuchando a los actores. Se sienta con el sector de alimentos, los de la producción primaria, y les da un dólar que hace un año era impensado. Ellos superan la meta y el objetivo. Eso da cuenta que estamos en otra etapa. El acuerdo de precios y salarios hace un año no se podía lograr, el ex ministro no tenía el apoyo político para hacer este tipo de acuerdos, Massa lo tiene”, expresó.