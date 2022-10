Cómo será el programa de 30 cuotas fijas para la compra de televisores, celulares y aires acondicionados

El Gobierno lanzará la semana próxima un programa que se extenderá hasta fin de año destinado a financiar en 30 cuotas fijas la compra de televisores, aparatos de aire acondicionado y celulares, en el marco de un acuerdo con fabricantes, cadenas de retail y supermercados.Desde la Secretaría de Comercio indicaron a Télam que el programa, elaborado sobre la base de una propuesta de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), está destinado a la promoción de consumo y será una política puntual que durará hasta fin de año.Fuentes de Afarte señalaron que aún se están definiendo detalles del programa que comenzará a regir en los próximos días e incluirá TVs de tecnología 4k de 50, 55 y 58 pulgadas, aires acondicionados de eficiencia energética A y celulares de gama media y baja."La tasa será muy por debajo de la de mercado y la está gestionando Comercio con los bancos", agregaron desde la Asociación.Por su parte, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) manifestó su apoyo al plan de acceso a electrodomésticos en 30 cuotas fijas y señaló que le pedirá al Gobierno que lo extienda a los pequeños y medianos comercios.El director del sector comercial de la entidad, Fabián Tarrío, dijo que desde la Confederación abogarán para que las pymes comerciales "también puedan tener las mismas posibilidades que les están dando a las grandes cadenas y a las grandes superficies"."Es bueno que se dinamice el consumo con un estímulo como el que el Gobierno propone conjuntamente con los fabricantes de televisores y el comercio", señaló Tarrío en declaraciones a Télam Radio.Por su parte, Gustavo Brusa, director de Negocios Hogar de BGH, dijo a Télam que "es relevante mantener una dinámica de consumo activa, que permita impulsar inversiones, renovar tecnología y desarrollar nuevos proyectos. Para esto, las políticas de financiamiento a largo plazo cumplen un rol fundamental, e impulsan las ventas"Esta medida permitirá volver a financiar a tasa subsidiada la compra de celulares, rubro que se eliminó de Ahora 12 en octubre de 2020, y renueva la posibilidad de financiar en 30 cuotas, opción que estuvo incluida en el programa Ahora 12 hasta febrero de este año y luego se eliminó.La Secretaría de Comercio señaló que el programa próximo a lanzarse no se enmarca en el plan Ahora 12, dado que tendrá una duración acotada desde su inicio y hasta fin de año, y en principio no se renovará.