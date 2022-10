Insólito: en La Nación no creen las excusas de Revolución Federal por el financiamiento de Caputo

#Video | A Paulino Rodrigues de LN+ le “parece bastante tirado de los pelos” el argumento de que la familia Caputo le encargó muebles a Jonathan Morel por 1 millón 700 mil pesos.



Ni siquiera en La Nación le creen a los Caputo. Este jueves detuvieron a Jonathan Morel, Leonardo Sosa y Gastón Guerra , los fundadores del grupo, en el marco de la causa que investiga el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Desde el canal LN+ intentaron explicar de dónde Morel y de la familia Caputo dicen conocerse, pero ni siquiera el periodista opositor Paulino Rodríguez pudo creerla: “Parece, cuanto menos, bastante tomado de los pelos”, señaló.propiedad de los hermanos de, el ex secretario de Finanzas dey primo de Nicolás, el hermano de la vida del ex presidente. Lo llamativo es que, el reciente negocio estaba a punto de quebrar y, a partir de transferencias de dinero millonarias de la mencionada empresa al líder de Revolución Federal, la carpintería pudo remontar y volver a operar normalmente.Tras las detenciones de los miembros de Revolución Federal en LN +, el canal que pertenece al medio que lanzó una editorial el pasado septiembre cuestionando la veracidad del atentado a CFK, durante el programa intentaron explicar las justificaciones que dieron Jonathan Morel y los Caputo sobre su vínculo.Morel había brindado una entrevista para A24 en la que explicó que es dueño de una carpintería en Boulogne, en una calle por donde pasó. “Me pidió un presupuesto, lo pasé, me pidió factura y demás. Cuando abrí mi negocio decidí que para competir tenía que aceptar tarjetas de crédito, entregar factura, por eso me contrató”."Cuando no puedo tomar un trabajo lo tercerizo y me gano una comisión, eso hice con ella. Busqué colegas, pedí presupuesto, le mandé las ofertas y se terminó dando, pero la verdad ella sabía que no tenía la estructura y que no podía hacer el laburo, y que era una persona en quien podía confiar”.Esa justificación trajó al programa la periodista Lourdes Marchese al piso. “¿La carpintería de Morel la primera factura que hace se la hace a Caputo? ¿Hace esa factura y caputo le paga para que haga trabajos en la Patagonia?” pregunta sin terminar de entender el periodista Paulino Rodríguez.A lo que la periodista explicó que, como dijo Morel, el pedido incluyó 144 mesitas de luz, entre otros objetos para un hotel en Añelo, provincia de Neuquén.… contratan a una carpintería acá para hacer un mobiliario que después trasladan en avión. ¿Para qué contratan acá? yo tengo que hacer algo para Chapadmalal contrato en Chapadmalal, no acá ”, continuó sin creelo el periodista de LN+.“No, pero muchas veces se hacen las cosas acá y después se trasladan”, intentó justificar y darle un poco de credibilidad la periodista.“¿Pero 1. 700.000 pesos?”cuestionó Rodríguez y recapituló: “Si vos tenes un carpintero que te sabe hacer las cosas claro pagas el tuyo, voy a mi confianza. Ahora no lo conozco, paso por la puerta, veo la carpintería y digo ‘acá me gusta’.” “Se dan cuenta que parece medio kafkiano,, concluyó el periodista incrédulo.La firma “Caputo Hermanos” se puso el pasado 19 de octubre a disposición de la Justicia ySobre las transferencias a la carpintería de Jonatan Morel la firma sostuvo que“Dentro de los proyectos desarrollados y ejecutados por la firma, en particular los proyectos de Espacio Añelo (Provincia de Neuquén) y Santa Clara Sur (Provincia de Buenos Aires) se contrató a la carpintería del Sr. Jonathan Ezequiel Morel para la realización de un trabajo dentro del Salón de Usos Múltiples (SUM) del barrio Santa Clara al Sur y la confección e instalación de una parte del mobiliario de los departamentos del edificio Espació Añelo”, dice el escrito firmado por el abogado Matías Cuneo Libarona y entregado en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi.En la tarde del jueves la Justicia allanó los fideicomisos de la familia Caputo en el marco de la causa que investiga el intento de asesinato a la Vicepresidenta y entre las pesquisas estaban las direcciones de los dos fideicomisos que hicieron las transferencias a Revolución Federal: Santa Clara Al Sur y Espacio Añelo.Previamente el lunes 17 los abogados de Cristina Kirchner, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, con el que solicitaron (y lograron) que sea tenida por querellante en la causa en la que se investiga a Revolución Federal, se destaca una consideración respecto del rol que tuvo ese espacio de ultraderecha en su ataque."Es probable que el accionar del grupo no se limitara a amenazas, instigaciones y preparación de delitos en abstracto, sino que", sostuvo Cristina ante el juez Martínez de Giorgi.