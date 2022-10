Atentado a CFK: Detuvieron a Jonathan Morel, Leonardo Sosa y Gastón Guerra de Revolución Federal

En el marco de la investigación por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta, detuvieron a Jonathan Morel -líder de Revolución Federal- junto conquienes deberá prestar declaración indagatoria para que el juez decida si hay falta de mérito o bien, si dicta prisión preventiva.Las detenciones ocurrieron por orden del juezfue arrestado en Paraná, Entre Ríos, mientras escapaba en un micro de larga distancia. En simultáneo, laefectuó once allanamientos en la zona del AMBA, donde, por la causa, también otras tres personas resultaron detenidas.Se investigan las relaciones entre la carpintería de Morel y la empresafirma vinculada con Mauricio Macri. Lo llamativo es que, el incipiente negocio estaba a punto de quebrar y, a partir de transferencias de dinero millonarias de la mencionada empresa al líder de Revolución Federal, dicho emprendimiento pudo remontar y volver a operar normalmente. De todas formas, la jueza María Eugenia Capuchetti determinó que esta investigación no forma parte del atentado contra Cristina Kirchner.Ahora se espera que entre las próximas 24 o 48hs puedan presentar declaración indagatoria y allí el juez decida si da curso efectivamente a la prisión a partir de los elementos probatorios.Morel es reconocido públicamente por participar de manifestaciones depor ejemplo, la recordada marcha de las antorchas. Así como por ser el líder de una agrupación que practica y fomenta los discursos de odio. Otro de los detenidos también es conocido por haber agredido física y verbalmente a Lautaro Maislin, periodista de C5N, en la llegada de Sergio Massa al Congreso tras haber sido designado como ministro de Economía. Todos habían estado presentes en el departamento de Ximena de Tezanos Pinto, conocida comoEn tanto, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) emitió una cuarta orden de detención -que aún no se concretó- paramiembro del grupo, e hija de, ex DT de Boca y la Selección nacional, revelaron fuentes de la investigación.Fuentes oficiales informaron que esta mañana fue allanado el domicilio del entrenador en busca de Sabrina. Pero cuando fueron a buscarla, no estaba presente, sólo encontraron con el director técnico. Es que Sabrina Basile había sido parte de varias movilizaciones en contra del Gobierno como la reconocida “marcha de las antorchas” o el escrache al Instituto Patria, donde también se profirieron amenazas a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. E incluso había sido grabada “escrachando” al dirigente Juan Grabois en la puerta del Congreso y en Casa de Gobierno. Además estuvo en el cacerolazo que se había hecho en la residencia de Olivos el fin de semana en que renunció el ex ministro de Economía Martín Guzman y se anunciaba la asunción de Silvina Batakis. Ese domingo a la noche, el jefe de Gabinete Juan Manzur y la portavoz Gabriela Cerruti decidieron suspender el diálogo con la prensa por la presencia de esos caceroleros. La hija del entrenador había denunciado el año pasado que su madre no se había contagiado de Covid y atribuyó su muerte a que se había cerrado la importación de la droga que usaba, pese al diagnóstico y certificación de la ciencia. Además participó del chat de Revolución Federal donde manifestó que “" por lo cual se debeEn tanto, cada vez son más los indicios de los vínculos de la política con el intento de asesinato contra Cristina Kirchner. Este miércoles se conoció que Fernando Sabag Montiel le pidió a la justicia que el militante de La Libertad Avanza, Hernán Carrol, sea el encargado de elegir a su nuevo abogado. El mencionado es referente de Nueva Centro Derecha y militante La Libertad Avanza, el espacio comandado por Javier Milei, pero también fue candidato a concejal en la lista de José Luis Espert y tiene fotos con Patricia Bullrich., escribió el detenido por gatillar dos veces un arma en la cabeza de la vicepresidenta en una carta destinada a la juezaAdemás de ser referente de derecha y libertario.En su Twitter tiene publicaciones negacioncitas y mensajes violentos contra los referentes del Frente de Todos, en especial contra Cristina Kirchner.