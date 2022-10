Rodolfo Baradel: "El salario no es el que genera inflación, lo hacen los especuladores"

El secretario general del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación bonaerense (Suteba),señaló que "el presupuesto de educación no debe tener recortes", y consideró que", señaló Baradel en declaraciones a FM Futuröck.Consultado sobre el Presupuesto 2023, el titular del Suteba contó que el lunes mantendrá una reunión con el ministro de Economía, Sergio Massa, para tratar los contenidos de la iniciativa en relación a la educaciónr", sostuvo Baradel.Sobre el proyecto para que los jueces paguen Ganancias, el sindicalista opinó "que los jueces tienen que ganar bien, pero si hay un impuesto de carácter general está bien que se los hayan incorporado para que lo paguen". También fue consultado sobre las críticas del expresidente Mauricio Macri, que días atrás había señalado que "no se puede vivir con gremialistas como Baradel".Para el integrante de la CTA, el exmandatario tieneTambién evaluó que en la actualidad la oposición quiere "aparecer ante la sociedad como los abanderados de la educación" cuando en realidad, "abandonaron las escuelas y jardines" y dejaron "hospitales terminados que no inauguraron".En clave electoral para el año próximo, afirmó quy que sea capaz de "incluir a todos los peronismos".