Presupuesto 2023: el PRO adelantó que se abstendrá y no votará el proyecto de ley

Ojo que detrás del cobro de ganancias a los jueces, que es algo en lo que estamos de acuerdo, meten a los trabajadores del poder judicial. De ahí buscan obtener la mayor recaudación para que les cierre el presupuesto de ajuste que ordena el FMI. El salario no es ganancia. — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) October 25, 2022

Diputados y diputadas del bloque del PRO confirmaron que se abstendrán de votar el Presupuesto 2023 en general presentado por Ministerio de Economía a cargo de Sergio Massa.“Esta posición se fundamenta en quer”, señalaron a través de un comunicado oficial.Desde el bloque legislativo opositor también explicaron que votarán en contra del cobro de Ganancias al Poder Judicial:Defendemos la legalidad y por eso nos oponemos a que este debate se de en la ley de presupuesto”, sostuvieron.Al respecto, señalaron que la decisión fue tomada con “la autoridad moral de haber sancionado, durante el gobierno del Presidente Macri, una ley para que los jueces comiencen a tributar ganancias” y consideraron que “si persisten otras inequidades tributarias que afectan a otros miembros del Poder Judicial no amparados por la intangibilidad del art. 110 de la Constitución Nacional las mismas deben ser debatidas y corregidas en una ley especial”.Desde el bloque que integra Juntos por el Cambio en particular, apuntaron a la intención de delegar en el Gobierno el aumento de las retenciones, la creación de zonas aduaneras especiales, y en general de la delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo.Los diputados delaunque con una postura distinta a la del PRO."Ojo que detrás del cobro de ganancias a los jueces, que es algo en lo que estamos de acuerdo, meten a los trabajadores del poder judicial. De ahí buscan obtener la mayor recaudación para que les cierre el presupuesto de ajuste que ordena el FMI. El salario no es ganancia", tuiteó Nicolás del Caño.