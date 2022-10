Alberto Fernández: "Los llamados libertarios son los que le ponen una pistola en la cabeza a Cristina Kirchner"

#Video | Para Alberto Fernández, “hay una relación ideológica muy cercana” entre el atentado a Cristina y los libertarios.



🗣 “Los llamados libertarios, ¿son los que buscan la libertad o los que le ponen un arma en la cabeza a Cristina Kirchner?”. pic.twitter.com/nKaz1kmmh9 — Política Argentina (@Pol_Arg) October 26, 2022

#Video | El presidente Alberto Fernández habló sobre la posibilidad de postularse para la reelección.



🗣 “La política no es un proceso individual, es un proceso colectivo. Yo lo que más preservo es la unidad de ese colectivo”. pic.twitter.com/ZY8DwQINR6 — Política Argentina (@Pol_Arg) October 26, 2022

El presidentecuestionó este miércoles a “los llamados libertarios” yAdemás apuntó contra los discursos de odio y se refirió a los Caputo.", cuestionó el mandatario durante una entrevista en El Destape Sin Fin y pidió: “Hablemos en serio, porque el discurso no es un discurso que propone la libertad, es un discurso que propone la libertad de pocos y la esclavitud de muchos”.El Presidente sostuvo que "hay una relación ideológica muy cercana" entre Fernando Sabag Montiel, quien le puso un arma en la cabeza a Cristina Kirchner, con el discurso de Javier Milei y que“Uno no puede hacerse el distraído,, son los mismos que veían a ( ex ministro de Desarrollo Territorial Jorge) Ferraresi caminar por la calle y lo insultaban, son lo mismos que fueron el día que (Sergio) Massa asumió a generar,”, sostuvo Alberto en alusión a la agrupación Revolución Federal y señalando su relación con Sabag Montiel y con los discursos de odio.Al ser consultado por la relación de, cercana al expresidentey los pagos que realizó al líder de Revolución Federal,por un supuesto trabajo de carpintería que costó 13 millones de pesos el jefe de Estado señaló:“Definitivamente llama la atención, creo que tienen que explicarlo, lo que pasó fue de una gravedad inusual”, consideró Fernández.y volvió a insistir en que “puede ser un indicio porque son sumas muy importantes para un carpintero que dice que aprendió carpintería por Youtube”.En ese sentido, Alberto consideró que “hay una prédica de la antipolítica” que le “preocupa mucho”, pero remarcó que sigue “reivindicando la política todo los días"Además, el Presidente apuntó contra "estos señores que vienen con el discurso pro libertad que en verdad es la libertad de los mercados, de los poderosos, o estos (por el discurso de Mauricio Macri) que dicen que terminemos con este progresismo que nada ayuda".