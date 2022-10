Interna liberal: durísimo cruce entre "Juntos por el Kargo" y Milei por faltazos en la votación del presupuesto

#Video | “Queremos saber si el diputado Milei ha vuelto”.



El diputado Juan Manuel López se dirigió a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, para preguntarle por el paradero de Javier Milei en la sesión.



🗣 “No tengo el teléfono de Milei”, le contestó Moreau. pic.twitter.com/vCdqxgfBBe — Política Argentina (@Pol_Arg) October 26, 2022

Se acaba de crear la “Tasa Milei”, una nueva tasa en los pasajes aéreos que pagaran los argentinos en cada boleto de avión. La votación la perdimos 120 a 121 del oficialismo. Si @JMilei hubiera estado en su banca no se creaba. No todo son discursos también hay que votar. — Marcela Campagnoli (@M_Campagnoli) October 26, 2022

VOTACIÓN

180 POSITIVOS (los K son 118)

49 ABSTENCIONES (color azul)

22 NEGATIVO

Esa es la realidad, siempre te entregan con presencias, ausencias y la tibieza de las abstenciones, para habilitar el juego de los K y luego negociar en la votación en particular...

SON CÓMPLICES. pic.twitter.com/R4C5QRv8Ea — Javier Milei (@JMilei) October 26, 2022

Muchas gracias Juntos por el Kargo por permitir que los KKs nos vuelvan a empomar... pic.twitter.com/JDB1WKHVGN — Javier Milei (@JMilei) October 26, 2022

La interna de la oposición volvió a estallar en medio de la sesión del Presupuesto 2023 en la Cámara de Diputados. Esta vezel artículo que establece un nuevo impuesto a los pasajes de avión, que finalmente se aprobó por un voto.Rápidamente los legisladoressalieron a criticar al economista, hablaron del impuesto a los pasajes de avión como la "Tasa Milei", el diputado libertario no tardó en responderles.“Presidenta, yo hace una hora y media había preguntado si los diputados de la oposición, no del bloque de Juntos por el Cambio, pero que habían estado presentes en la votación en general del Presupuesto, si habían vuelto. Si me pueden informar por Secretaría si el bloque que preside el diputado Milei ha vuelto, porque yo no lo llego a ver”, disparó López en la sesión.Fue luego de que el oficialismo lograra la media sanción del proyecto de Presupuesto 2023 en general, dentro del hubo artículos que no lograron la aprobación, pero muchos otros sí. En el caso de la, un impuesto que generará un recargo en el valor de los pasajes de avión, la votación fue tan reñida que se definió por apenas un voto, con 123 afirmativos y 122 negativos. Perdió la oposición.Frente a lo que el diputado de la CC consultó por la presencia de Milei y sostuvo: “Eso es la creación de un tributo, es decir un impuesto”. “Queremos saber si el diputado ha vuelto”, le consultó López a la presidenta de la Cámara de Diputados Cecilia Moreau.A través de Twitter la diputada, una nueva tasa en los pasajes aéreos que pagarán los argentinos en cada boleto de avión. La votación la perdimos 120 a 121 del oficialismo”, atacó la diputada este miércoles en sus redes.“Si Milei hubiera estado en su banca no se creaba.”, reprochó.A lo que el diputado libertario respondió en la misma red social apuntando contra “Juntos por el Kargo”. “”, sostuvo en respuesta a los legisladores de la Unión Cívica.Es que tras perder la votación en la que estuvo ausente, Milei le echó la culpa a Juntos por el Cambio: “”, comenzó su hilo en Twitter y señaló que “Para tener quórum se necesitan 129 diputados”. “Los K tienen 118, ¿adiviná quienes le dieron el quórum? Otra vez Juntos por el Kargo ocupando sillas de modo estratégico”, consideró.