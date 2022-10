Malversación de caudales públicos: Revés judicial para la Sociedad Rural Argentina por el predio de La Rural

La Cámara de Casación porteña rechazó la prescripción de una añeja causa por una supuesta defraudación alde Buenos Aires mediante un crédito para un mega emprendimiento comercial y de entretenimientos en el predio de la Sociedad Rural (SRA) de Palermo durante los gobiernos deEl Tribunal exhortó a la pronta realización del juicio oral, que tiene entre sus imputados a ex funcionarios y directivos de la Sociedad Rural Argentina (SRA) por presunta "malversación de caudales públicos". El máximo tribunal penal porteño rechazó los planteos de prescripción por violación de la garantía a ser juzgados en un "plazo razonable", teniendo en cuenta que la causa se inició en los 90 y todavía no tiene sentencia definitiva.El tribunal oral número 29 tiene asignado el caso pero no podía avanzar porque estaba pendiente el planteo de prescripción que la Casación Nacional, con las firmas de los juecesacaba de desestimar. No obstante, todavía queda pendiente una recusación contra uno de los jueces del tribunal, que debe resolver la Corte Suprema.La causa es una derivación de la venta del predio de la Rural en 1991 por un precio inferior al de mercado en una de las zonas más caras de Buenos Aires. El ex presidente Menem había sido condenado pero la Cámara Federal de Casación, en ese expediente principal, declaró la prescripción de la acción.En esta derivación, los imputados están acusados por la tramitación de la rezonificación del predio, en el que con la promesa de aportes privados de capital se proyectó un complejo de cines, restaurantes, discoteca, anfiteatro, centro cultural y estacionamiento, que nunca se concretó.Para ello, no hubo aportes privados sino un crédito de unos 150 millones de dólares del Banco Provincia, que causó un perjuicio a la entidad financiera oficial.