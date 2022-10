Continúa la interna de JxC: Acuña se mostró junto a Lousteau

Con @horaciorlarreta visitamos la Escuela N.° 21 de jornada completa que inauguramos este año. En 2023, el espacio se sumará a los seis nuevos establecimientos bilingües que creamos y así los estudiantes tendrán durante la tarde materias absolutamente en inglés. pic.twitter.com/JYL6jTmal6 — María Soledad Acuña (@Soledad_Acunia) October 27, 2022

Hoy inauguramos junto con la ministra de educación porteña @soledad_acunia el Congreso Nacional de Educación y Cultura en Evolución de la Fundación @argporvenir. pic.twitter.com/QYWKdTflZ2 — Martín Lousteau (@GugaLusto) October 28, 2022

Esta vezestalló en la Ciudad, la ministra de Educación porteña,, invitada porde UCR Evolución, asistió a la apertura del Congreso Nacional "Educación y Cultura" un raro intento de mostrar unidad entre quienes se disputan el cargo de la jefatura del Gobierno porteño en las elecciones del 2023.Luego de mostrarse con el jefe de Gobierno porteño,según sostienen desde el entorno, ahora la ministra acompañó a uno de sus principales competidores. La interna presenta tensiones luego de quepara su candidatura como alcalde porteño."La oportunidad y el desafío que tenemos a partir de las próximas elecciones son enormes y nos van a demandar muchos de estos espacios y encuentros para debatir y reflexionar sobre la educación. Pero no se trata solo de pensar cómo mejoramos un sistema educativo, sino que tenemos que pensar en algo mucho más profundo: cuál es el modelo de sociedad que queremos reconstruir", expresó la funcionaria en el encuentro organizado por Evolución, partido del senador nacional, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.Por otro lado, Acuña señaló que en los últimos 60 años "no solo no hubo un plan de desarrollo para el país" ni "tampoco un plan educativo de largo plazo". "Caímos en la trampa del populismo educativo: hicieron que la inclusión vaya empujando a la exigencia. Decidieron que todos tienen que estar adentro, pero para que todos estén adentro flexibilizaron, no evaluaron, no miraron. Es la falsa mirada de la inclusión", sostuvo la ministra.Y luego apuntó contra el oficialismo: “La educación de la Argentina depende de 24 jurisdicciones y un ministerio nacional débil para construir y garantizar estándares de equidad educativa, donde no importe en qué provincia nació cada estudiante”. “¿Qué quiero decir con esto? Que este año los chicos que terminen la secundaria en la Capital Federal y en la provincia de Chubut van a recibir el mismo título, como si hubiesen aprendido lo mismo. Cuando ellos tuvieron un tercio de los días de clase que tuvimos en la Ciudad”, remarcó.Por su parte, Lousteau compartió en sus redes sociales una imagen junto a Acuña y dejó en claro que la urgencia para el espacio es mejorar la educación y la calidad educativa al sostener que van a "continuar con el proceso de transformación" para dar un salto de calidad integral. Entre las menciones, destacó: procesos de innovación tecnológica, formar chicos para trabajos a futuro y recomponer la capacidad de lectura y comprensión de texto."La educación es una urgencia de corto, mediano y largo plazo. No debe haber un tema más relevante que esté en la agenda pública. Por eso es muy importante tener un ámbito para debatir y presentar soluciones. Esta coalición amplia puede gobernar la Ciudad durante mucho tiempo y eso nos va a permitir pensar políticas de largo plazo", concluyó el senador.En una semana recargada de internas, continúan los movimientos en Juntos por el Cambio. El miércoles pasado, durante un evento realizado en un bar de Plaza Houssay, la exministra y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, le dio su apoyo formal a la candidatura de Jorge Macri (quien ya había recibido el apoyo de su primo y expresidente Mauricio). "Voy trabajar fuertemente para que el próximo jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sea del PRO", escribió desde sus redes sociales con una foto al lado ministro de gobierno porteño.Si bien Larreta no había mostrado su apoyo a ningún candidato, el acompañar a Acuña movilizó la interna y dejó entrever su favorita para ocupar su lugar, aunque días atrás se había reunido con Lousteau.Mientras tanto, el diputado nacional y líder de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, no descartó también ser candidato y unirse la carrera por la jefatura del Gobierno porteño.Queda en duda cuáles serán las alianzas para ocupar las listas de Juntos por el Cambio en la búsqueda de quedarse a cargo de la Ciudad. Será el nuevo acercamiento entre Acuña y Lousteau una coalición cadadita a la gobernación.