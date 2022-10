Ganó Lula en Brasil: el demorado saludo de Macri y las expresiones de Larreta, Bullrich y la UCR

Felicitaciones al pueblo hermano de Brasil por la jornada democrática que han celebrado y especialmente a @LulaOficial, nuevo presidente electo. Necesitamos construir una relación madura entre nuestros países que nos permita potenciar las posibilidades de desarrollo. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) October 30, 2022

Desde la oposición, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,, le envió sus “felicitaciones al pueblo hermano de Brasil por la jornada democrática que han celebrado y especialmente a Lula da Silva, nuevo presidente electo”.“Necesitamos construir una relación madura entre nuestros países que nos permita potenciar las posibilidades de desarrollo. Trabajar juntos con Brasil es clave para recuperar la confianza internacional y crecer. Tenemos que poner la integración en el centro de la agenda, buscando un Mercosur más abierto al mundo y aprovechando el contexto para consolidarnos como proveedores de alimentos y energía. Le deseo muchos éxitos al presidente electo, y espero que en el futuro podamos reconstruir los lazos históricos que nos unen sobre la base del diálogo y el interés mutuo”, completó.En tanto, rezagado y a última hora de la noche de este domingo se pronunció al respecto el ex presidente, quien felicitó al mandatario electo y “al pueblo brasileño por esta jornada democrática”. “Espero que sigamos trabajando para afianzar el vínculo entre nuestros países”, agregó.Asimismo, el(UCR) emitió un comunicado en el que expresó “su beneplácito frente a la gran jornada democrática protagonizada hoy por el hermano pueblo de Brasil” y felicitó al ganador de los comicios.“La complementariedad y destino común de nuestras economías, los indisolubles vínculos de hermandad entre nuestros pueblos nos lleva a coincidir con el ex presidente Fernando Henríque Cardoso y confiar en el profundo compromiso social y democrático del futuro Presidente de los Brasileños, amigo de la Argentina y con la suficiente experiencia y sabiduría para fortalecer nuestro desafío de integración al Mundo para el desarrollo y progreso de nuestro pueblo”, comentó el partido que integra Juntos por el Cambio.De forma similar se expresaron los principales referentes radicales como Gerardo Morales, presidente del espacio, el senador Martín Lousteau, líder de Evolución, los diputados Rodrigo de Loredo y Facundo Manes, y el ex ministro de Salud Adolfo Rubinstein.Desde la oposición también se expresó la Coalición Cívica mediante un tuit donde reconoció la victoria de Lula: “Felicitamos al pueblo brasileño por la jornada democrática que han llevado adelante y a su presidente electo @LulaOficial. Debemos fortalecer la integración regional revitalizando el Mercosur, la cooperación en todos los ámbitos y estrechar nuestros lazos históricos”.