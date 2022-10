Causa Vialidad: entra en su tramo final y podrían hablar los fiscales y Cristina

se anunciará un cronograma para las últimas palabras de los 13 acusados,

El juicio oral en la causa Vialidad comenzará en noviembre su último tramo y se esperan las palabras finales de la vicepresidenta, a quien la fiscalía pidió 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos aunque su defensa reclamó la absolución tras haber "desmantelado" la acusación deLuego de que este lunes finalicen los alegatos de la defensa de los acusados extitulares de Vialidad de Santa Cruz Juan Carlos Villafañe y Raúl Santibañez,Luciani y Mola podrían pedir replicar en base a lo escuchado en los alegatos de las defensas de los 13 acusados, que en todos los casos reclamaron la absolución y consideraron que las pruebas durante el debate hicieron caer la acusación fiscal.Una vez concluida esta etapa,entre ellos la Vicepresidenta, el empresarioel exministro de Planificación Federaly el exsecretario de Obra PúblicaEl juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor de empresas de Báez como Austral Construcciones comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia de Covid 19 y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020 aunque nunca recuperó la presencialidad plena.Más de tres años después y luego de escuchar a 114 testigos en 117 audiencias, al cerrar los alegatos el abogado defensor de Cristina Carlos Beraldi, reclamó la absolución y sostuvo: "No es corrupción o justicia. Hay un solo camino, justicia. Las acusaciones fueron desmanteladas, destruidas. No hay otro camino"."¿Yo impunidad? Si quieren mirar por impunidad, miren para otro lado.otros iban a jugar con Macri a Olivos", había sostenido la Vicepresidenta ese mismo día al ejercer su propia defensa.Cristina, también, consideró que la acusación fiscal fue una "fábula" montada para llevarla "de los pelos" ante la Justicia, que en la causa "se violó la Constitución Nacional" y que los fiscales cometieron "prevaricato".En un alegato fiscal que se extendió por nueve audiencias y terminó el 22 de agosto último, Luciani y Mola acusaron a CFK de ser la jefa de una supuesta asociación ilícita y le atribuyeron haber cometido el delito de administración fraudulenta por irregularidades en las 51 obras públicas viales que las empresas de Báez recibieron para la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.También pidieron 12 años de prisión para el empresario Báez como autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.Mientras que, todos los defensores del resto de los acusados coincidieron en reclamar la absolución durante sus alegatos.La otra querella del caso,"Esta querella entiende que no existe la posibilidad de sobreprecios y sería irresponsable avanzar en una acusación", sostuvo en su alegato el abogado de la UIF Leandro Ventura y descartó que corresponda encuadrar a los investigados bajo los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita.