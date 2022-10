"La pérdida del poder de compra de los salarios es la deuda más grande del FdT: Massa anunció su plan contra la inflación

"Entre Macri y la pandemia, el asalariado perdió 23 puntos de poder de compra.

#Video | El ministro Sergio Massa se refirió a los desafíos que enfrenta el Gobierno nacional en materia económica.



🗣 “Entre Macri y la pandemia, el salario medio perdió 23 puntos de poder real de compra”. pic.twitter.com/cjJ952k5FQ — Política Argentina (@Pol_Arg) October 31, 2022

El ministro de Economía,, sostuvo que “la pérdida del poder de compra de los salarios es la deuda más grande del Frente de Todos” y adelantó las claves de un plan en contra de la inflación que prepara el Gobierno.es la deuda más profunda de nuestro contrato con la ciudadanía en 2019, la pérdida de poder de compra de los salarios”, consideró Massa durante una entrevista para El Destape Sin Fin.En ese sentido, el ministro señaló: "Tenemos que recorrer un camino de descenso inflacionario, asumí con 7,5% y no se resuelve con una medida, sino con un conjunto.Se trata de un plan de estabilización por cuatro meses que contará con la novedad de una aplicación que servirá para denunciar precios indebidos desde cada celular. "Si el comercio no cumple, se podrá denunciar y las multas son de 240 millones de pesos por incumplimiento. Se bajará desde Mi Argentina, lo estamos finalizando", adelantó Massa.Pero si no tenés fortaleza, sin estabilización de reservas, en el plano fiscal, si no se recomponen los músculos del Estado, no se puede tirar una piña para subir los ingresos", sostuvo el ministro respecto a la “deuda” del Frente de Todos.En esa línea consideró que hay “que encontrar un mecanismo que permita resolver el conjunto de trabajadores, privados y municipales” y puntualizó: “De los salarios por debajo del 120 mil pesos de la Argentina el 60%, que están por debajo y que menor recuperación salarial tuvieron, son empleados municipales, obviamente cuando miras la realidad, las cuentas de los municipios ves que hay muchos que tienen miles de millones de pesos en plazos fijo y que le pagan muy mal a sus empleados municipales. Creo que esa es una discusión que no tenemos miedo a darla porque sino es siempre le pedimos al Estado Nacional.Ante la posibilidad del bono que mencionó la ministra de Trabajo Kelly Olmos, el ministro señaló que “esas son discusiones más técnicas” y que alguna decisión van a tomar para “mejorar la capacidad de compra del laburante, seguir mejorando el ingreso de la gente”.soy un dirigente que tiene criterio y sentido común para resolver yEl camino lo tenemos que recorrer paso a paso porque cuando pegas un salto de un día para el otro alguien siempre pierde”, concluyó Massa al respecto.