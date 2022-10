Aumento por suma fija o bono: Massa no descartó ninguna opción para los trabajadores

El ministro de Economía, no descartó este lunes la posibilidad de otorgar una suma fija para los trabajadores como forma de recuperación del poder adquisitivo, aunque también agregó que evalúa implementar algún tipo de bono.afirmó como argumento para poner paños fríos sobre una posible suma fija.Sin embargo, también sobre la chance de otorgar una suma fija mencionó: "", agregó en diálogo con El Destape Sin Fin.Sobre la posibilidad de un bono, el titular de Economía sostuvo que "el problema es si queda o no en la paritaria" ya que "cuando está mensualizado queda incorporado", pero no descartó la chance de otorgarlo en las próximas semanas al añadir:De este modo,evitó definir qué instrumento usará para recomponer el poder adquisitivo, pero al mismo tiempo evitó polemizar con la posiciones del kirchnerismo y de los ministros cercanos aPor un lado, la semana pasada el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro afirmó que "Sergio (Massa) tiene todo el apoyo y está pensando con Cristina una propuesta de suma fija". Un día antes, sin embargo, el presidente Alberto Fernández había dicho que priorizaría el mecanismo de las "paritarias" para recuperar el poder adquisitivo y rechazó la posibilidad de definir un aumento por suma fija, afirmó.Massa, aunque no descartó la suma fija, también se mostró abierto a otorgar un bono, una posibilidad que había anticipado la semana pasada la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, una funcionaria de confianza del Presidente.dijo Olmos al respecto la semana pasada, y agregó: "No veo por qué no, ya es uno de los instrumentos que tenemos como alternativa".