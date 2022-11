Carrió prende fuego JXC: amenazó con su candidatura presidencial y le dijo "masculina" a Bullrich

Juntos por el Cambio tiene múltiples y profundos frentes de batalla internos en lo que parece una guerra que no terminará hasta las puertas de las candidaturas electorales para 2023. A la pelea entre Mauricio Macri y la UCR y el conflicto con ribetes violentos entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta en el PRO, hoy Elisa Carrió le sumó su litro de nafta al fuego al amenazar con su candidatura presidencial como contracara a los "corruptos" de la coalición.“Si no nos garantizan una lista honesta, iremos con mi candidatura, aunque no saque votos”, amenazó la jefa de la Coalición Cívica y cofundadora de JXC este mediodía, mientras en el cuarto de al lado, el PRO, estaban Bullrich y Felipe Miguel, jefe de gabinete porteño, a las piñas - casi literalmente -.Entrevistada en la larga fila de cambiemitas que desfilaron hoy por radio Mitre, del Grupo Clarín, "Lilita" arrancó tratando de llevar tranquilidad, al afirmar que "la unidad está garantizada”, pero dos minutos después le dijo a Jorge Lanata: “Quiero candidaturas cuyas garantías sean la capacidad y la honestidad (...) Si no nos garantizan una lista honesta, iremos con mi candidatura”.“Mi lucha es por el contrato moral. Aunque sea un 2% quiero saber qué porcentaje de la Nación quiere la decencia en serio. No se trata de ganar o perder, si no de cuántos somos y cuánta hipocresía hay”, remarcó Carrió, que en 2019 había anunciado que se retiraba de la política partidaria.Según la ex diputada nacional, "en Juntos por el Cambio hay muchísima gente honesta pero también hay corruptos", y además "también hay decentes pero que se financian por los grupos económicos"."A la CC la van a encontrar siempre luchando entre república contra dictaduras”, dijo para diferenciar a su espacio y antes de destacar que los entornos influyen en los líderes del espacio.Carrió, en ese sentido, auguró que habrá una interna “muy abierta y muy competitiva” en la coalición opositora, que se va a dirimir “después de Semana Santa”“Aunque se suspenden las PASO, habrá internas abiertas. Juntos por el Cambio va a ir a una interna, muy abierta y competitiva. Y yo puedo estar en esa interna. Vamos a crear una masa crítica y después vamos a estar todos juntos”, consideró, y recordó que ya pasó cuando compitió con Macri y Ernesto Sanz en 2015.Consultada por Macri, justamente, fue crítica pero prolija: “No tengo la menor idea si va a ser candidato. Él es un jugador, y hay jugadores que entrar en el primer tiempo, hay otros jugadores que les gusta entrar en el segundo, pero se dan cuenta de que pueden perder el parido. Su cabeza tiene que ver con el fútbol y yo no puedo estar en su cabeza, pero lo quiero y lo respeto”.Carrió no dudó en meterse en el conflicto PRO entre Bullrich y Larreta, que hoy tuvo como representante propio para el cruce dialéctico con la ex ministra de Seguridad a Felipe Miguel, su mano derecha y actual jefe de gabinete porteño.Es que esta mañana trascendió un video en el que Bullrich amenazó a Miguel en medio de un evento en La Rural. “La próxima te rompo la cara”, le dijo directamente.Carrió propuso bajar los niveles de la contienda, pero cuestionó y en polémicos términos a la presidenta del PRO, habida cuenta de su vínculo cercano con Larreta. “Patricia debe parar en función del conjunto. Ella es buena persona pero no sabe parar, no puede parar y tiene formas más masculinas", afirmó "Lilita"."Yo soy una mujer fuerte, pero soy femenina. A ella se le escapó esto porque es muy dura”, agregó Carrió respecto al fuerte cruce entre Bullrich y el funcionario porteño, miembros del mismo espacio político, durante la presentación del libro de Macri.