Atentado a CFK: la Cámara Federal ordenó liberar a los cuatro detenidos de Revolución Federal

La Cámara Federal porteña ordenó este martesque estaban detenidos desde el 20 de octubre pasado en una causa que los investiga por incitación a la violencia colectiva.Los jueces de la Sala I del tribunal sostuvieron que no hay elementos objetivos que permitan sostener que los acusados puedan entorpecer la investigación o escapar estando en libertad. Y sugirieron que se tome alguna medida que garantice la sujeción al proceso.La libertad se dispuso para, que habían sido arrestados por pedido del fiscal Gerardo Pollicita y orden del juez Marcelo Martínez de Giorgi.“siempre procurando que su imposición no torne ilusorio el derecho concedido”, le dijo la Cámara. Según indicaron en tribunales a Infobae, entre esas medidas puede aparecer desde una caución real (fianza) o juratoria (la libertad bajo juramento) hasta una tobillera electrónica o la retención de pasaporte.El fallo también sostuvo que la investigación es ajena a la causa que analiza el ataque contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Resulta necesario aclarar que la vinculación entre las presentes actuaciones y la causa nro. 2998/2022 ya fue rechazada por la Sra. Jueza a cargo del Juzgado del fuero n° 5 (María Eugenia Capuchetti) y por la presidencia de esta Cámara (causa nro. 3103/2022/1/SE1) y no se verifica –de momento- la existencia de elementos objetivos que nos permitan conectar ambas investigaciones, sin perjuicio de lo que pueda surgir con el avance de la investigación”, sostuvo la resolución.Todos están presos desde el 20 de octubre pasado en la causa que investiga las actividades de Revolución Federal.