Cómo es el plan de Massa para contener reservas y defender el tipo de cambio con medidas al agro, turismo e importaciones

El ministro de Economía,, busca que no se pierda el volumen de la cosecha y que se gane por precio, para eso, financiarán a productores, buscará que sea sin una devaluación que implique un salto cambiario, para no frenar la actividad. De qué se trata el plan que anticipó para contener las reservas y defender el tipo de cambio.“El objetivo es defender las reservas”, afirmó Massa frente a funcionarios de los 24 distritos del país durante un encuentro productivo en el CCK, organizado por el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren.Para incrementar las reservas, intentarán nuevamente captar las divisas del turismo receptivo para el mercado legal financiero. Mientras que para “defender” las ya existentes, surgidas del dólar soja, habrá nuevos cambios en el sistema importador SIRA, con una lupa más aguda en servicios, pero con beneficios a pymes.Massa considera al turismo uno de los cuatro sectores que serán claves en sumar divisas en 2023, junto a petróleo y gas, minería y economía del conocimiento. “Para nosotros turismo va a ser un tractor mucho más importante de lo que fue este año. Vamos a anunciar algunas medidas de beneficios para los que visitan Argentina, y que eso aumente el rendimiento económico del turismo receptivo”, aseguró Massa.Si bien dijo que la medida saldrá este miércoles, posiblemente sea el jueves, luego de que se reúna el directorio del Banco Central. Entre las medidas se buscará que los turistas usen la tarjeta y, para eso, se les reconocerá un mejor tipo de cambio, de acuerdo a lo que pudo averiguar Ámbito.Actualmente, solo el 15% del gasto de los turistas se liquida en el mercado oficial (a unos $160) y la intención es captar parte del 85% restante en el sistema financiero (hoy arriba de $290). Esto podría servir para aplacar la brecha entre los dólares financieros y el oficial, consideran en los despachos. Las divisas ingresadas ya que no irán reservas netas, aunque indirectamente impactarán en las brutas (vía depósitos).Esta sería la tercera medida en el último año que busca captar los dólares del turismo receptivo, frente a que en los últimos 12 meses, pese al crecimiento de la llegada de viajeros en la pospandemia, ingresaron apenas u$s 400 millones por esa vía.Mientras que el déficit en la balanza turística en el último año trepó a u$s 6300, según datos proporcionados por Santiago Manoukian, economista de Ecolatina.El ministro de Economía afirmó que “el festival de importaciones demolió las reservas”, con importaciones récord en 30 años y remarcó casos de empresas con stock de telas para siete años.Por eso explicó que cambió el sistema, que ahora es el SIRA. Desde mañana la AFIP pondrá mayor énfasis en los pagos de servicios al exterior, a través del sistema Sirase. “Una compañía tecnológica usaba la posición argentina para generar un rulo, tomaba publicidad en redes sociales fuera de Argentina, la ingresaban por el contado con liqui y nos liquidaban al oficial”, explicó Massa y señaló que, además, por la caída de las cautelares, “el sistema despejó u$s2600 millones”.Además, Massa anticipó un beneficio para importaciones de pymes. “Por resolución del Banco Central, todas las pymes van a tener habilitado el mecanismo de anticipo de u$s50.000 para el cierre del contrato de importación en el día, de manera automática”. Antes debían esperar al menos 60 días para acceder a las divisas, siendo el menor plazo que da la SIRA.Massa consideró que “la guerra va a seguir, por lo que energía y alimentos se mantendrán con precios altos”. “Lo que perdamos de volúmenes por sequía va a ser reemplazado por precios. En términos de reservas no vamos a tener dificultades”, auguró.El ministro destacó que habrá un programa de financiamiento con subsidios, para “extender la superficie sembrada”. Además, llevarán a cabo una prórroga de contratos, para reprogramar los embarques de trigo que fueron declarados, sin que incurran en penalidades.“Vamos a hacer un corrimiento de los embarques para que el incumplimiento del productor por la sequía no pueda ser ejecutado”, informó. Al mismo tiempo, esto permitirá sostener los volúmenes de alimentos para el mercado interno, dado que se espera una baja en la producción de al menos 6 millones de toneladas. La resolución será publicada en el Boletín Oficial.