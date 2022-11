El Gobierno pidió al Congreso que apruebe la Renta inesperada: Es prioritario

La portavoz presidencialpidió que se apruebe el proyecto de Renta Inesperada en el Congreso de la Nación que fue enviado por el Ejecutivo en junio de este año.afirmó la funcionaria en la habitual conferencia de prensa que brinda cada jueves y reconoció queSegún Cerruti, esta iniciativa no apuntaría a las ganancias que tengan para invertir sino a las que se generaron "producto específicamente del cambio en el escenario internacional a partir de la guerra" en Europa. Asimismo, planteó que este tipo de impuestos están vigentes en otros países "con muy buenos resultados" como en Italia, España y Gran Bretaña y ahora también se está debatiendo en Portugal y Alemania.El objetivo del proyecto del Impuesto de Renta Inesperada es alcanzar a las grandes empresas que incrementaron sus márgenes de ganancias por los efectos colaterales ocasionados por la guerra en materia económica, "aseguraron desde el Gobierno en su momento cuando dieron a conocer la iniciativa.El proyecto de ley prevé la creación de una sobre-alícuota del 15% del Impuesto a las Ganancias de Sociedades de Capital aplicable al ejercicio fiscal 2022 para empresas que registren una Ganancia Neta Imponible o Ganancia Contable superior a $1.000 millones.Desde el, que en ese entonces dirigía Martín Guzmán, estimaron que con los precios internacionales actuales es posible que alrededor de 350 empresas se encuentren dentro de los parámetros contemplados en la iniciativa. Con sus primeros cálculos, consideraron que la recaudación por este concepto rondaría los US$ 1.000 millones. Al momento de su presentación, Martín Guzmán, defendió el proyecto de ley y sostuvo que "afirmó el ahora ex funcionario y señaló que a raíz del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania "ha habido un shock que ha generado para ciertos sectores una renta que no tiene nada que ver con una mayor inversión sino que es producto del shock internacional, que al mismo tiempo le genera problemas a millones de personas".