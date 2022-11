Tolosa Paz sobre la Tarjeta Alimentar: "Buscamos que vaya acorde a la inflación"

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, afirmó que la intención del Gobierno es que "la Tarjeta Alimentar le gane a la inflación", al referirse sobre la situación del precio de los alimentos y la indigencia."Tenemos una situación de complejidad que nos obliga a llegar a los sectores que están debajo de la línea de la indigencia", explicó Tolosa Paz en diálogo con El Destape, y reconoció que “la inflación hizo estragos e influyó en el ingreso de muchos hogares".En ese sentido, afirmó: "Buscamos que la Tarjeta Alimentar vaya acorde a la inflación". Y señaló que "el último aumento fue en abril y tenemos un impacto negativo del 33% sobre la canasta básica"."Así como la AUH se aumenta por ley dos veces al año, estamos garantizando que, juntas, AUH y Tarjeta Alimentar vayan por arriba del límite de indigencia y trabajamos para eso", manifestó y añadió: “La AUH y la Tarjeta Alimentar deben quedar encima de la línea de la indigencia”.Por último, planteó que “tener un registro único de cómo se contiene en la alimentación a la población infantil es uno de los objetivos que queremos”. “Hay que llegar a los últimos”, insistió.Sobre la situación electoral, Tolosa Paz manifestó: “Todavía no estamos en momentos de pensar las candidaturas. Ni siquiera en la agenda de las PASO. Tenemos que trabajar todo el Gabinete para acompañar a los vecinos y vecinas. En como poder hacer rendir la plata”.Y añadió: “La gente no me para en la calle para preguntarme por las PASO. La gente en la calle me para pedirme que hagamos algo para poder hacer rendir más el sueldo que acaba de cobrar”.“La herramienta de las PASO es perfectible pero quizás no tengamos el tiempo. Es necesario acortar los tiempos de las campañas porque a veces son muy largos para la gestión pública”, afirmó la funcionaria.“No estamos en tiempo de discutir candidaturas dentro del Frente de Todos. El camino es el trabajo. He podido avanzar con una agenda para garantizar el plato de comida en cada una de las provincias”, completó lan funcionaria.