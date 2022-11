Desayuno PRO: Macri se mete en la interna Bullrich-Larreta y convoca a la mesa chica del partido

El ex presidente Mauricio Macri tuvo que intervenir en el enfrentamiento en el PRO. El máximo referente del partido amarillo pidió una tregua entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. La idea es evitar la profundización del conflicto, que salpica a todas las fuerzas que integran Juntos por el Cambio.

La cita tendrá lugar este martes en las oficinas del ex presidente en la localidad de OIivos, en Vicente López.De acuerdo a Infobae, confirmaron la reunión, a las que asistirán, además del jefe de Gobierno y la titular del partido, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, el diputado nacional y ex ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo, el senador Humberto Schiavoni y ex senador Federico Pinedo, entre otros.La idea es ponerle paños frios a la pelea que tiene su impacto en toda la coalición, en la que radicales, lilitos y peronistas republicanos bregaron por el entendimiento de todos los integrantes de la parte amarilla.