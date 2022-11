Andrés 'Cuervo' Larroque: "Tenemos que revalidar la etapa kirchnerista"

#Video | El ministro de Desarrollo bonaerense, @LarroqueAndres, le recomendó al presidente Alberto Fernández “que se amigue” con el liderazgo de Cristina Kirchner.



El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés 'Cuervo' Larroque, llamó a revalidar al kirchnerismo y pidió al presidente Alberto Fernández que se "amigue" con el liderazgo de Cristina Kirchner.Al respecto, el funcionario solicitó al jefe de Estado que exista una. "Hay una gran responsabilidad de Alberto Fernández de convocar a esa mesa", indicó."Hay sectores que piensan que el problema es Cristina, que están viendo cómo la zarpan a Cristina. Pero no pudieron con Perón, no sé cómo van a poder con Cristina. Los liderazgos son procesos de construcción que no se hacen de un día para el otro. Eso a Cristina le llevó muchos años, muchas pérdidas y mucho dolor", manifestó en diálogo con El Destape Radio.Y remarcó: "Le recomiendo al Presidente que se amigue con esa situación, no que esté enojado o que mire en qué posición está él. Si lo nombran más o menos"., sostuvo Larroque, y habló de hacerse "cargo del mandato popular".Consultado por las elecciones de 2019, explicó que había "una fuerza política que tenía un liderazgo que era el de Cristina Kirchner", pero que no pudieron "articular" eso. "Creo que ver el resultado tan fuerte de las elecciones de 2019, pudo haber mareado algunas conciencias. Creo que no pudimos discutir el programa de gobierno y los propios roles", completó.Sobre la posibilidad de una candidatura de Cristina Kirchner en 2023, señaló: