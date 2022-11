Se levantó el paro de trenes: La Fraternidad acató la conciliación obligatoria ante las posibles sanciones del Gobierno

El Ministerio de Trabajo apura sanciones contra el gremio La Fraternidad, que conduce Omar Maturano, por el paro de trenes que afectó a todas las líneas que operan en el amba y provocó severos problemas para el traslado de millones de personas. La medida de fuerza fue convocada en un principio por la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (Ugatt), la organización lanzada meses atrás por Maturano para competir con la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) que lideran Hugo Moyano y Sergio Sasia. Sin embargo, tras la amenaza de sanciones, La Fraternidad dio marcha atrás, acató la conciliación y el paro fue levantado.El paro había perdido fuerza el lunes con el dictado de la conciliación obligatoria por parte del Gobierno, lo que provocó el inmediato acatamiento por parte de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio que agrupa a los choferes de colectivos. De haberse adherido este gremio, la paralización hubiese sido total y afectado a todos los sectores, configurando casi un paro nacional. Sin embargo, La Fraternidad desconoció la conciliación obligatoria y mantuvo el paro, al que se sumó la seccional Oeste de la Unión Ferroviaria, que lidera Rubén "Pollo" Sobrero. A la medida también se plegaron remiseros, camioneros de Santa Fe, personal de carga y descarga, recolectores de residuos de Córdoba y algunos portuarios, entre otros gremios menores.Desde las 6 de la mañana inspectores de la cartera están labrando actas para certificar el incumplimiento por parte de los gremios. A partir de eso, comenzarán a generar las multas, que van desde el 50 al 2000 por ciento del valor mensual del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente al momento de la constatación de la infracción, por cada trabajador afectado. Las fuentes de la cartera que conduce Kelly Olmos indican que la UGATT "no tiene personería, por ende la notificación se realizó gremio por gremio". Además, señalaron que todos los gremios fueron notificados de la conciliación antes de que se diera a conocer a los medios. De esa forma, desde el Gobierno buscaron dejar sin argumentos a los sindicalistas que sostuvieron que no fueron notificados de la conciliación. "A nosotros nadie nos avisó nada", declaró Sobrero esta mañana. "Nos dijeron que nos iban a aplicar una multa. Que la apliquen cuando la tengan que aplicar, pero La Fraternidad no acepta esta conciliación obligatoria", dijo por su parte Maturano.El motivo del paro es el reclamo del pago de un bono de 50 mil pesos a jubilados y pensionados, una explicación que en el oficialismo ven débil. Creen, en cambio, que se trata de un nuevo intento de Maturano por posicionarse en la interna de los gremios de transporte y la CGT. Otra sospecha es que con esta jugada busca tapar un conflicto en la obra social de los ferroviarios. En Trabajo además sostienen que no se trata de un conflicto laboral ya que la cartera no tiene potestad sobre el aumento de las jubilaciones de los ferroviarios ni ningún otro sector. Cuestionan, además, que Maturano rechazó los llamados a reunirse con Olmos, incluso este martes con el paro ya en marcha. "Nos tomaron en joda. Se nos cagaron de risa porque íbamos a parar por los jubilados. ¿Por qué el Ministerio de Trabajo no nos tomó en serio?", argumentó el Pollo Sobrero.