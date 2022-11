Atentado: CFK apuntó contra el rol del dos de Bullrich y recusará a Capuchetti

Quiero compartir con ustedes el siguiente video. A raíz de los hechos que van a ver y escuchar, he instruido a mis abogados a recusar a la jueza María Eugenia Capuchetti. pic.twitter.com/LiLka92Mm3 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 10, 2022

La vicepresidentacompartió un video en redes sociales donde vincula al diputado nacional de Juntos por elcon el intento de asesinato en su contra. Frente a lo que adelantó que recusará a la jueza federal que investiga el hecho,, porque considera que desestimó las pruebas que involucrarían al legislador opositor con el atentado.“Quiero compartir con ustedes el siguiente video. A raíz de los hechos que van a ver y escuchar,, posteó Cristina en sus redes junto a video locutado por la periodista Julia Mengolini, que sigue la trama del hecho y habla de las personas involucradas.El video relata que días después del 1° de septiembre, jueves en el que Fernando Sabag Montiel le apuntó con un arma a la vicepresidenta en la puerta de su domicilio ubicado en el barrio porteño de Recoleta, se presentó un testigo en el juzgado de Capuchetti para aportar información. “Declaró que dos días antes del atentado, en el bar Casablanca, en la esquina del Congreso Nacional, escuchó decir al diputado Gerardo Milman, junto a dos mujeres que lo acompañaban, lo siguiente: “ Cuando la maten, yo voy a estar camino a la costa ””, cuenta y luego señala judicialmente se constataron las declaraciones del testigo, el video recopila las imágenes de seguridad en el que se ve a Milman ingresando y saliendo de Casablanca junto a sus asesoras en el Congreso.“Cuando las asesoras de Milman declararon en la causa, primero negaron la reunión y su presencia en Casablanca hasta que les mostraron las imágenes entrando y saliendo del bar. Recién entonces admitieron entonces que aquella reunión había existido. Pese a que iniciaron su declaración bajo juramento mintiendo, la jueza Capuchetti no tomó ninguna medida para seguir investigando”, acusó la vicepresidenta.Según se pudo saber, al día siguiente el legislador viajó efectivamente a la Costa Atlántica y dos días después se produjo el intento de asesinato contra Cristina Kirchner.En el video que publica la vicepresidenta en Twitter se apunta también a una de las mujeres que compartió esa charla en el bar Casablanca. Se trata de Carolina Gómez Mónaco, exdirectora de la Escuela de Inteligencia Criminal. En un emprendimiento tiene como socia a María Mroue, panelista del programa de CrónicaTV en el que aparecieron Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte semanas antes del atentado.Además, recuerda que Milman redactó el 18 de agosto, 13 días antes del intento de magnicidio, un proyecto de declaración que alertaba sobre la posibilidad de que un "iluminado" atentara contra la figura de CFK. Uno de los cofirmantes de ese proyecto fue el diputado neuquino Francisco Sánchez, que días antes había pedido públicamente la pena de muerte para la vicepresidenta."Sin Cristina, hay peronismo. Sin peronismo, sigue habiendo Argentina", cerraba de forma amenazante el proyecto presentado por Milman.Cristina señala que pese a todas esas concidencias la jueza Capuchetti no citó aún a declarar a Milman.", sostiene la vicepresidenta en el video.Otra de las líneas de la investigación en las que la magistrada no indagó con profundidad es el vínculo de la organización de ultraderecha Revolución Federal con el intento de magnicidio y el financiamiento a esa agrupación de parte de Caputo Hermanos, la firma de la familia de Luis "Toto" Caputo, exministro de Finanzas de Mauricio Macri. Sin embargo, el juez Marcelo Martínez de Giorgi impulsó finalmente la investigación para poder relacionarla con la causa del atentado."Es evidente que el partido judicial no quiere a Cristina como víctima, la quiere presa o muerta", concluye el video que compartió la vicepresidenta.