"Está viendo una película de ficción: Milman respondió la acusación de CFK

El diputado nacionalrechazó las pruebas difundidas que lo vinculan al atentado contraluego de que esta mañana la propia vicepresidenta advirtiera que recusará a la juezapor no ahondar en las pruebas que arrojan nexos políticos en la investigación del intento de asesinato ocurrido 1° de septiembre., contestó el legislador de Juntos por el Cambio en una entrevista concedida a Lanata en radio Mitre.argumentó Milman. “En este caso -puntualizó- el falso testigo es un ex legislador de Santa Fe, asesor de un diputado de La Cámpora, que estaba sentado con otra persona, aparentemente un familiar de él, que dice que no escuchó nada sobre lo que yo supuestamente dije”.El testigo al que alude Milman es Jorge Abello, asesor del diputado nacional Marcos Cleri. Según surge del expediente, el 23 de septiembre se presentó ante la jueza María Eugenia Capucheti y contó que dos días antes del atentado contra Cristina Kirchner escuchó al legislador en un bar pronunciar la frase “La Vicepresidenta tomó los dichos de Abello junto a otros indicios y denunció este jueves a través de un video difundido en redes sociales que la Justicia desestimó las pruebas e intenta “paralizar y boicotear” la causa.“Yo nunca dije esa frase”, se defendió Milman. Y explicó:Insólitamente el diputado PRO, cercano a Patricia Bullrich, afirmó que la Vicepresidenta incurre en una actitud “fascista” de perseguir opositores con el objetivo de encontrar un vínculo político con las personas que están detenidas por haber perpetrado la autoría material del intento de asesinato. “, aseguró Milman.El ex viceministro de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri contestó además otra acusación planteada por CFK. En el video difundido esta mañana, se informa que Milman había planteado a través de un proyecto de declaración la posibilidad de que un “iluminado” intentara asesinar a la ex Presidente. El dirigente del PRO recordó que en su momento había presentado tres pedidos de informes porque estaba preocupado no sólo para la seguridad de la Vicepresidenta, sino también por la del fiscal del caso Vialidad Diego Luciani y la de algunos periodistas críticos del oficialismo.se defendió.