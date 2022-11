"Pongamos el hombro": qué dijeron los empresarios sobre el programa Precios Justos

el anuncio del programa Precios Justos, política para contener los valores al público de los productos en un entorno inflacionario complejo, resultó contar con fuerte apoyo del sector empresarial pero marcado rechazo de la oposición más radicalizada, como Juntos por el Cambio

Víctor Fera puso en valor ese hecho como la "primera vez" que el sector que integra participa de un programa "de estas características". Agregó que lo harán "con gran predisposición" y que lo van a "respetar"

Llamativamente, al menos para la agenda de los medios de comunicación,Tal como consignó la información de prensa del Ministerio de Economía que encabeza Sergio Massa, del acto en el que se anunció la puesta en marcha de la medida estuvieron el secretario de Comercio, Matías Tombolini, y los sindicalistas Héctor Daer (CGT), Héctor Morcillo (Alimentación) y Carlos Pérez (Comercio), y un grupo de empresarios de peso:Uno de los empresarios que tomó la palabra fue De Narváez, quien remarcó como primer hecho a tener en cuenta que el actual“Estamos ante un entorno complejo, pero hay voluntad y decisión de salir adelante”, señaló el empresario y ex dirigente político. En ese marco, agregó que "cada uno (de los empresarios) tiene la obligación no solo de buscar opciones y alternativas de forma individual (al interior de sus compañías), sino también en conjunto con otros actores de la economía y con el Estado, para asegurar el acceso a productos básicos y precios de referencia claros”.De Narváez destacó que Precios Justos, con el congelamiento del precio de una canasta de 1.700 productos y la definición de una pauta de aumento fija (del 4% mensual) para el resto,“En el pasado, toda iniciativa en este sentido (como Precios Cuidados, por ejemplo) ha tenido en nosotros un aliado y este compromiso no es la excepción”, finalizó el empresario de origen colombiano.Como representante de los mayorista,"Eso sí, la mercadería tiene que llegar a los precios acordados”, dijo, y enfatizó que "a diferencia de planes anteriores, esta vez puede funcionar porque es un programa más amplio, antes estaba dirigido a una elite de la población, la que compraba en supermercados”.Consideró que va a "depender de los márgenes de utilidad y la escala de los fabricantes pero la idea es hacer un esfuerzo para poder bajar más los precios para que los pequeños comercios también puedan tener los valores acordados”.Por su parte,no dejó de cuestionar que "si la Argentina no arregla su economía, está claro que cualquier medida anti inflacionaria es muy limitada, porque hay impacto en los costos, nacionales e internacionales, que tiene que ver con la logística, el combustible, que en el caso de los alimentos van de 15% al 30 por ciento”.Luego aclaró que el programa "no es un congelamiento, son precios acordados, con una negociación que es empresa por empresa y en la que hay que ver a qué variable quedan sujetos para ser sustentables en el corto plazo”, señaló., indicó el titular de la Copal.