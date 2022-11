"Se le plantó a Macri": Máximo Kirchner elogió a Riquelme y habló de cómo "lo maltrató la prensa"

Máximo Kirchner, el diputado nacional que encabeza La Cámpora y que es un reconocido hincha de Racing, sorprendió a muchos al elogiar a Juan Román Riquelme, ídolo y Vicepresidente de Boca Juniors, al afirmar que no le "dolió tanto la derrota" de la Academia ante el Xeneize por el éxito del ex futbolista como dirigente, sin obviar por supuesto el histórico y actual enfrentamiento entre el ex enganche mundialista y Mauricio Macri

"se le plantó a Macri y a todos"

#Video | Máximo Kirchner elogió a Juan Román Riquelme por su trabajo en Boca Juniors.



🗣 “Riquelme se le plantó a Macri”, aseguró. pic.twitter.com/3mtjc0fG1A — Política Argentina (@Pol_Arg) November 14, 2022

, dijo Máximo entrevistado en el Método Rebord en referencia a muchos medios de comunicación, tanto oficialistas como opositores en cuanto a la política, que llamativamente atacan al ex futbolista en su rol como dirigente incluso con noticias falsas y pese al innegable éxito a nivel títulos que está consiguiendo.Kirchner describió a JRR como "un tipo ganó los títulos que está ganando como dirigente de Boca, que le dio tanto jugando al fútbol, un jugador tremendo", y tras una opinión de Tomás Rebord, agregó que tanto cuando estaba en actividad como en su actual faceta dirigencial Riquelme es "bien mal arriado" y"En ese momento lo hizo, como lo hizo (Carlos) Bianchi en su momento. Había más debate en Boca que en el PRO", arrementió Kirchner.En el mismo sentido, destacó que "es bueno los ex jugadores sean parte de la dirigencia de los clubes" y recordó que Riquelme "cree que los clubes como sociedades civiles y no como sociedad anónimas", a la vez que destacó el trabajo del Diez en las divisiones inferiores., concluyó.