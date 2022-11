Fíjate lo que ahora dice Luciani: Cristina puso en evidencia a la fiscalía por no haber replicado los alegatos de la defensa

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, salió a cuestionar la actitud del fiscal Diego Luciani en el marco de la Causa Vialidad. "Vos que escuchaste y viste las audiencias del 'juicio de vialidad', donde las pruebas documentales, testimoniales y periciales que exhibimos demolieron las mentiras de los fiscales… Fíjate lo que ahora dice Luciani, cuando le toca replicar", dijo Cristina.

A través de Twitter, la ex mandataria publicó un video en el cual se observa a fiscal Luciani negándose a la réplica a los argumentos de los defensores. “Sinceramente no tenemos nada que replicar. La solidez del alegato queda en evidencia a partir que no tenemos nada que contestar. Por eso, no vamos a hacer uso de la oportunidad que ofrece el artículo 393 del Código de Forma”, dijo Luciani.Cristina agregó: “Desde reuniones que nunca existieron, hasta registros telefónicos donde sólo aparecen empresarios macristas hablando de licitaciones y redeterminaciones de precios”. “El Partido Judicial a full”, enfatizó al manifestarse en contra de dicha actitud que tiene como objetivo avanzar de manera más rápida posible sobre el veredicto final.