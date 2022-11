Denuncia: El detalle de las irregularidades detectadas en receptores del Potenciar Trabajo

Tras el ruido que provocó la difusión de un informe con supuestos desvíos, no chequeados, en la asignación de planes sociales para desempleados, el fiscalamenazó este lunes con pedir la suspensión del Programa Potenciar Trabajo y reclamar el reempadronamiento de los beneficiarios.Desde el Ministerio de Desarrollo Social, reiteraron que los datos que circularon con respecto a la cantidad de beneficiarios que supuestamente habrían comprado divisas, presentado declaración jurada de Bienes Personales e incurrirían en otras manifestaciones de riqueza, "son inconsistentes" y están siendo sometidos a revisión técnica. Este martes se espera que la titular del área, brinde un informe oficial por comunicado o conferencia de prensa.Los supuestos datos de las irregularidades que presentaban una significativa cantidad de beneficiarios de planes sociales fueron atribuidos a un informe de la AFIPEste lunes, Marijuan decidió dar un paso más: realizó una denuncia por defraudación contra la administración pública a los beneficiarios de planes sociales involucrados en dichas irregularidades.Marijuan reconoció que recién después de analizar ese informe, podría determinar si corresponde pedir la suspensión del beneficio. Sin embargo, anticipó que, con la investigación ya iniciada, se deberá suspender el pago del beneficio a quienes están denunciados por dichas irregularidades. "No se puede estigmatizar así a todos los que reciben un plan, poniéndolos bajo sospecha de haber trampeado los datos para acceder", manifestó una fuente oficial con respecto a los dichos de Marijuan.agregó.Uno de los datos atribuidos a la AFIP, que serían parte de un informe solicitado en octubre por Juan Zabaleta, ex titular de Desarrollo Social, es que 253.184 personas beneficiarias deltienen presentada declaración jurada en Bienes Personales.señaló una fuente de Desarrollo Social.Según la denuncia a la que accedió Infobae a través de fuentes judiciales, la AFIP analizó 1.382.279 casos de beneficiarios del Potenciar Trabajo y halló las siguientes irregularidades.- 44.235 recibieron ingresos en los últimos seis meses mayores a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil.- 63.211 registran gastos o consumos con tarjeta de crédito o débito o billetera mayor a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil.- 253.184 presentaron declaración jurada de bienes personales,- 52.987 son propietarios de más de un inmueble, automotor, etc.- 10.477 registran un automotor de menos de un año de antigüedad.- 835 pertenecen al régimen simplificado (Monotributo) categoría C o superior.- 8.019 son titulares de jubilaciones, pensiones o retiros.- 209 poseen medicina prepaga o cobertura social.- 35.398 percibieron divisas en el mercado de cambios dentro de los seis meses de percibir la asignación.- 39.874 son titulares de establecimientos comerciales abiertos al público o explotación agrícola o ganadera.- 2.870 perciben el subsidio a pesar de encontrarse fallecidos.Fue ante esas irregularidades que el fiscal hizo la denuncia y además pidió la suspensión del cobro de los planes. Al mismo tiempo que, Marijuán solicitó que se realicen medidas de prueba:-”Se recabe de la Administración Federal de Ingresos Públicos el informe reservado original y completo, que fuera encomendado por el Ministerio de Desarrollo Social y que diera cuenta de las irregularidades mencionadas en la presente, junto con la nómina de contribuyentes que surge de aquel relevamiento. Para este último requisito, es decir, los datos específicos de cada ciudadano, deberá relevarse del secreto fiscal a la AFIP para cumplir con dicha medida”.-”Se solicite al Ministerio de Desarrollo Social la remisión de las actuaciones administrativas labradas en consecuencia del relevamiento efectuado por la AFIP”.-”Se solicite al Banco Central de la República Argentina que informe: a) respecto del Plan Potenciar Trabajo, cuál es la cantidad de beneficiarios que cobran por transferencia y qué otros lo hacen por cajero. b) qué medidas han adoptado por parte de esa institución para evitar situaciones como la presente, es decir, la posibilidad de que beneficiarios de planes sociales puedan acceder a la adquisición de divisas a través de una institución bancaria”.-”Se cumpla con la suspensión de los planes sociales detectados en tal infracción a la normativa vigente por la AFIP”.-”Se llame a prestar declaración testimonial a los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social a cargo de la implementación del Plan Potenciar Trabajo y asimismo a los funcionarios de la AFIP involucrados en el desarrollo del informe que se alude en esta denuncia”.El caso le tocó por sorteo al juezcon la intervención del fiscalAntes del fin de semana, ya hubo una primera reunión de equipos técnicos de la AFIP y de desarrollo Social, tratando de despejar las dudas sobre la veracidad de las conclusiones que se sacaron sobre los datos que tomaron estado público., indicó una fuente ministerial.Otro ex ministro del área, Daniel Arroyo, respaldó las medidas que se tomaron desde el Ministerio de Desarrollo Social para realizar un análisis de los planes sociales., recomendó.“Para ingresar al Potenciar Trabajo, las personas deben anotarse en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATEP).Por otro lado, se llevan adelante auditorías de la contraprestación que deben realizar quienes integran el programa”, repasó Arroyo.Con relación a los casos de compra de dólares, señaló que “