El PRO nacional estableció el criterio para definir sus candidatos donde no hay PASO

Mientras la oposición atraviesa una feroz interna de cara a los comicios presidenciales del 2023, elcomunicó hoy que aprobó el mecanismo establecido en septiembre pasado por Juntos por el Cambio para dirimir las internas en las provincias donde el año que viene no habrá elecciones(PASO). “El mismo será como dice el documento: el método que elija el conjunto y de no ser así, internas abiertas con afiliados e independientes”, subrayaron desde el espacio presidido por. Para ello se podrán utilizar las encuestas electorales como instrumento indicativo de las preferencias de los electores, las cuales deberán garantizar imparcialidad y confianza.Por su parte, en el caso de que en una provincia no se llegue a un acuerdo para establecer el método más idóneo, el mecanismo para ordenar las listas de candidatos a cargos electivos será la interna abierta, en la que se considerarán como electores sólo a los afiliados de los partidos que integren la alianza de Juntos por el Cambio -o la denominación equivalente que tenga en cada provincia- y los ciudadanos no afiliados a ningún partido político.Mientras tanto, en aquellas provincias en las que la ley establezca como mecanismo ordenador de competencia los comicios primarios, todos los partidos que integran la coalición opositora se comprometieron a utilizarlos como método de selección de candidatos.Los partidos nacionales representados en la(PRO, UCR, CC-ARI, Encuentro Republicano Federal) se comprometieron a que en caso de que algún partido de orden provincial no respete lo definido en esta resolución, no podrá hacer uso del nombre Juntos por el Cambio durante la campaña electoral.En ese entonces, se había solicitado a los actores de cada distrito que envíen un informe de estado de situación jurídico electoral (normativa electoral vigente aplicable, partidos políticos habilitados, conformación de últimas alianzas, etc.) de su provincia antes del 15 de octubre., puntualizaron desde el PRO en un comunicado difundido este miércoles.En diálogo con Infobae, el senador nacionaldefendió las PASO y advirtió que “no hay lugar para traidores en el radicalismo ni en Juntos por el Cambio”.”, aseguró uno de los referentes de la Unión Cívica Radical (UCR).A principios de noviembre, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, consideró que hacer cambios en el sistema electoral en 2023manifestó el dirigente de Juntos por el Cambio, en una conferencia de prensa en el marco de la presentación de la Dirección de Operaciones Motorizadas de la Ciudad.“Distinto es que se quiera discutir a futuro y eso siempre es válido. No se puede plantear un cambio electoral a conveniencia del gobierno de turno. No podes adaptar las reglas a tu conveniencia, eso está mal”, insistió, y ratificó que “todo Juntos por el Cambio está en contra de la derogación” de las PASO.