Lo que dijo Macri es una pelotudez bastante grande, sostuvo Secco al criticar las declaraciones sobre Perón

“Estamos organizando todo para que mañana sea una fiesta. Estamos trabajando muy fuerte en la seguridad y la coordinación de ingresos entre los distintos sectores, sindicatos e intendentes. Cada sector entra por lugares que ya acordamos”, dijo Mario Secco de cara al acto que encabezará Cristina en La Plata.

Por otra parte, rechazó de manera contundente las palabras de Mauricio Macri sobre Perón. El ex presidente de Cambiemos dijo que “el líder de peronismo se afiliaría a JxC”. “Es una barbaridad. Perón fue un hombre que tuvo una visión tremenda y hablaba con tanta claridad contra el liberalismo y el poder que siempre lo destituyo y bombardeó la plaza. Perón nunca pensaría como los de Juntos por el Cambio. (Lo que dijo Macri) es una pelotudez bastante grande pero ya no me asombra porque dicen cualquier incoherencia”, expresó Mario Secco.

Según estimo, “creemos que vamos a estar en los 50 mil dentro del estadio y no va a alcanzar. Si bien es un estadio grande, nos va a quedar chico”. “Cuando habla Cristina, el país se para para escucharlo y todos los sectores quieren ser parte de esta fiesta del kirchnerismo. Hay mucha expectativa y es muy fuerte la convocatoria”, expresó el intendente de Ensenada.En diálogo con Política Argentina, Secco recalcó que“A quien no le gustaría que Cristina sea candidata pero todo depende de ella. Cristina es lo mejor que tenemos y queremos jugar con lo mejor. Pero esa decisión no la tenemos. Lo que ella juegue, lo vamos a respetar. Cristina es la única que llena el vaso”, sostuvo.