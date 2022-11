YPF logró mejorar su calificación de deuda tanto en pesos como en dólares

es el caso de YPF, que mejoró su calificación de deuda en pesos y dólares según la consultora Moody's

Mientras Juntos por el Cambio retoma sus banderas de cierre de las empresas públicas por el presunto perjuicio y mala gestión, los datos concretos arrojan que las firmas estatales o mixtas vienen mejorando sus performances económicas y financieras:En específico, la petrolera nacional logró una mejora en la calificación de sus pasivos, aquellos emitidos en moneda local y también en divisa extranjera, por parte de la consultora Moody's. Ahora la deuda de la compañía tieneYPF lo comunicó así a la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA)., destacó la empresa.El responsable de relaciones con el mercado de la compañía de mayoría estatal, Pablo Calderone, informó que el texto de Moody's arroja que "la suba de la calificación refleja una mejora en el perfil crediticio de la compañía explicado por la mayor generación de Ebitda".Ebitda son las ganancias antes de impuestos y amortizaciones. El ejecutivo indicó también que esta mejor posición fue "producto de un mayor nivel de procesamiento y producción de crudo y mayores precios de venta de combustibles, que le ha permitido incrementar el plan de Capex".La semana pasada YPF comunicó un resultado final de explotación para el tercer trimestre del año de USD1.500 millones. También reflejó incrementos interanuales del 9% para la producción de hidrocarburos y el nivel de endeudamiento neto más bajo de los últimos siete años.Así las cosas se acumulan, además, inversiones por casi USD2.900 millones en los primeros nueve meses, un 60% más que el mismo período de 2021. Por su parte, la producción total de hidrocarburos acumulada a septiembre totalizó un promedio de 505.000 barriles diarios (+9% interanual), según consignó Ámbito.La producción de crudo creció en particular un 7% y la de gas se incrementó un 9% ambas respecto al 2021. La actividad no convencional se constituyó como principal eje de crecimiento al representar el 41% de la producción total de YPF.Específicamente la producción de crudo no convencional creció al 50%, mientras que la de gas no convencional lo hizo más de un 20% cuando se las compara con el mismo trimestre del año anterior.Moody’s Local Argentina consideró en rueda de prensa, que los elevados precios de los commodities energéticos y los menores costos operativos y de desarrollo en Vaca Muerta continuarán potenciando el crecimiento de la producción de hidrocarburos en el país.En los primeros ocho meses del 2022 la producción de crudo y gas natural creció un 14% y un 10%, respectivamente. Para los próximos 12-18 meses se espera que la producción de hidrocarburos en la formación de Vaca Muerta siga en desarrollo.