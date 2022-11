La canasta básica subió 9,5% y una familia necesitó casi $ 140 mil para no ser pobre

Frente a la aceleraron casi de 10% del costo de los productos que componen la canasta básica,, según los últimos datos que informó el Indec.El costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) registró en octubre un. En un año, la canasta alimentaria se disparó más de un 100%.Así, una familia tipo compuesta por dos adultos y dos hijos menores necesitó percibir ingresos por $ 62.105,66 para adquirir la cantidad mínima de comida y no caer en la indigencia. En tanto, el valor de la Canasta Básica Total (CBT), que marca el umbral por debajo del cual se cae en la pobreza, fue en septiembre de $139.737,74 para el mismo grupo familiar, con un aumento del 9% mensual.Las variaciones interanuales de la Canasta Básica Alimentaria y de la Canasta Básica Total fueron del 100,8% y 93,1%, respectivamente. En lo que va del año, la suba en 2022 de la CBA fue de 88,4%, mientras que la CBT acumuló un incremento del 83,5%.En el 2021, para no ser pobre una familia necesitaba ingresos de $72.365,30 y $30.925,34 para no ser considerada indigente. Las cifras del 2022 duplican los valores del año pasado.SUBA RÉCORD EN LOS PRECIOS DE ALIMENTOSLa inflación en el rubro de alimentos y bebidas que difundió el Indec el martes pasado fue del 6,2%. Cada categoría de alimentos presenta subas que golpean directamente el bolsillo.Entre los alimentos con más incidencia en la suba de precios se encuentran las frutas y verduras, con incremento de 28,9% en promedio entre los siete de los primeros 20; las bebidas (tres productos entre los primeros 20, en promedio con incremento de 12% entre los tres), lácteos (tres productos entre los primeros 20, en promedio con incremento de 11,9% entre los tres), almacén (tres productos entre los primeros 20, con incremento de 11,6% en promedio entre los tres).