Por la salud y el BID, se suspende el viaje de Alberto a México

Aunque la confirmación oficial sería este martes,. Luego del grave problema gástrico que sufrió Fernández en su última gira, los médicos le recomendaron una vuelta paulatina a la actividad y no sería aconsejable que esta misma semana volviera a subirse a un avión.También, aunque en Cancillería lo relativizaban, la falta de coordinación que mostraron los tres países en la reciente elección en el BID -principalmente la falta de cumplimiento de AMLO de la promesa de bajar su candidato- enfriaron las ganas del reencuentro.La posibilidad de una gran reunión regional surgió casi casualmente en llamados posteriores al triunfo de Lula en la segunda vuelta. México sería sede el viernes 25 de noviembre de la Cumbre de la Alianza del Pacífico -que componen México, Chile, Perú y Colombia- y se le ocurrió invitar para los mismos días a Fernández y Lula. Así conseguiría la primera gran foto con casi todos los presidentes progresistas de la región luego de la consagración del brasileño. Pero todo el plan se complicó en las últimas horas. Para empezar, el Congreso de Perú le prohibió al presidente Pedro Castillo salir del país. Y dado que Perú debía recibir la presidencia pro témpore de la Alianza, AMLO anticipó que lo más probable era que la Cumbre fuera suspendida.En paralelo,Volver a subirse a un avión no entraría en el menú de posibilidades de esa reanudación calma sino más bien lo contrario. Con todo, habrá que esperar al martes para que desde la Casa Rosada haya una confirmación definitiva. En principio, la "avanzada" de Ceremonial que antecede a cada viaje presidencial suspendió su salida.Había quienes aseguraban que a los motivos de salud se le agregaban también el malhumor que persistía luego de lo sucedido en torno a la elección en el BIDEl candidato de México consiguió apenas el apoyo de dos países, casi un papelón. “No hay un cambio en la elección del director del BID, es más de lo mismo", se lamentó López Obrador.En marzo pasado, en ocasión de recibir a su esposa Beatriz en Buenos Aires, Fernández le remitió una carta a AMLO, que el definió como "una bella, auténtica y fraterna proclama política", en la que planteaba el fortalecimiento del eje MBA (México-Brasil-Argentina) para trazar la nueva política regional. Anticipaba el triunfo de Lula y, a partir de allí,Sin embargo, la primera posibilidad de poner en marcha ese renovado eje progresista que apuntaría a manejar la política regional, mostraron estrategias diferenciadas y un resultado con un dejo amargo. Goldfajn, actual director para la región en el FMI,Sin el apoyo de México, las posibilidades de Cecilia Todesca se redujeron y Argentina optó por la negociación con Brasil.No obstante, en la Cancillería aseguraban que más allá de algunas desinteligencias, no le echaban la culpa a AMLO por lo sucedido sino que, simplemente, las cosas no habían salido. "aseguraban en el Ejecutivo. Sostenían que el vínculo al que se apunta con México y con Brasil es más profundo que cualquier diferencia circunstancial y, que si no es esta vez, seguramente pronto volverá a encontrarse con López Obrador. Habrá que esperar para ver.