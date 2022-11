"Son todos inventos absurdos: Durán Barba apuntó contra Cristina Kirchner y cuestionó la veracidad del atentado

El asesor políticoy cuestionó su última aparición pública: “¿Qué tiene de nuevo?”, preguntó.al considerar que la vinculación entre Brenda Uliarte, Fernando Sabag Montiel y Revolución Federal fueron "inventos absurdos"."Un argentino que tiene menos de 20 años se pasó toda su vida viendo a la señora como lo nuevo.”, lanzó entre risas Durán Barba al ser consultado por el acto que encabezó Cristina Kirchner en el estadio Diego Armando Maradona, el ex asesor de Macri no evaluó su discurso sino la edad de la vicepresidenta y su rol de mujer."Que llegue en el helicóptero presidencial a un acto y diga que son el cambio y lo nuevo es increíble", agregó en referencia a la llegada de CFK en helicóptero al Maradona donde la esperaban cerca de 60.000 personas para presenciar sus segunda aparición pública luego del intento de magnicidio que sufrió el pasado 1 de septiembre.Por otro lado, se refirió al atentado contra la vicepresidenta y consideró que los autores de intento de magnicidio eran "cuatro descalificados" e insistió con que no tienen vínculo con la agrupación Revolución Federal."Decían que los copitos, que eran cuatro descalificados, cometieron ese delito o intento de delito porque estaban vinculados a la más alta jerarquía, por un amigo de un pariente de Macri que le compró una mesa a un carpintero que tampoco es copito,”, concluyó el ex asesor de Mauricio Macri.Si bien el asesor decree del atentado y la relación de la banda de los copitos con Revolución Federal, la Justicia investiga una serie de diálogos ocurridos los últimos meses entre los integrantes del grupo de ultraderecha en los que su líder Jonathan Morel y otros integrantes como Gastón Guerra y Sabrina Basile llamaban a "meterle 20 bombas a la Casa Rosada" y pedían que se estrellase un avión en la casa de Cristina Kirchner. Se trata de la causa "Morel Jonathan y otros s/averiguación de delito" que lleva adelante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.