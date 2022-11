Sopresa: Llach cuestionó a Macri, criticó a Caputo y habló de "garcacapitalistas"

¿Por qué @mauriciomacri cuando habla de la Tongocracia argentina sólo menciona por nombre y apellido a nuestros Biró o Baradel pero a no a nuestros Niky Caputo y Cher, que también se llenan de guita nuestra con privilegios? — 🇦🇷 lucas llach 🇺🇦 (@lucasllach) November 23, 2022

Nombrar a los que chorean con sindicatos o con guita estatal pero no a los garcapitalistas es de derecha pro business. Lo que necesitamos para un capitalismo auténtico competitivo es nombrar y combatir a todos ellos: garcapitalistas, mafiosindicalistas y estatongos. — 🇦🇷 lucas llach 🇺🇦 (@lucasllach) November 23, 2022

El economistaapuntó contra Nicky Caputo y dijo que el empresario y "hermano de la vida" de Mauricio Macri forma parte de los "garcacapitalistas" argentinos al ex presidente "por nombre y apellido" como lo hace con los sindicalistas "Biró o Baradel"."¿Por qué cuando habla de la Tongocracia argentina sólo menciona por nombre y apellido a nuestros (Pablo) Biró o (Rubén) Baradel pero a no a nuestros Niky Caputo y Cher, que también se llenan de guita nuestra con privilegios?", cuestionó Llach sobre Macri en un posteó de Twitter.El economista, que fue vicepresidente del Banco Central durante la presidencia de Macri y luego pasó a ocupar el mismo cargo en el Nación, consideró: “Nombrar a los que chorean con sindicatos o con guita estatal pero no a los garcapitalistas es de derecha pro business”.“Lo que necesitamos para un capitalismo auténtico competitivo es nombrar y combatir a todos ellos: garcapitalistas, mafiosindicalistas y estatongos”, sostuvo.Llach también apuntó contra Rubén Cherñajovsky, dueño de Newsan, uno de los empresarios más poderosos de la Argentina y socio de Nicky.Algunos usuarios de Twitter le preguntaron por qué mencionaba a Macri si el ex Presidente había dicho había sido crítico del empresariado argentino. "Nunca escuché un nombre y apellido. Los de Biró y Baradel sí", insistió Llach.