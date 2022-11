Refuerzo Alimentario: cuándo termina la inscripción al bono de 45 mil pesos

quienes se inscriban luego del pago de la primera cuota podrán recibir los 45 mil pesos en un solo pago durante diciembre.

La inscripción alo bono de 45 mil pesos permanecerá abierta hasta el próximo miércoles 30 de noviembre, tanto por medio de la web como a través de las oficinas y operativos móviles de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).Ya se inscribieron 1.019.956 personas para percibir el beneficio yComo aclaró Anses,De ese total, el 39% son mujeres y el 61% son varones, según precisó el organismo previsional. Además, gran cantidad de los inscriptos reside en la provincia de Buenos Aires (351.593), seguido por Santa Fe (80.477), Córdoba (69.434), Santiago del Estero (49.606), Tucumán (48.823) y Chaco (48.722).Entre los requisitos para percibir el beneficio, las personas deben tener entre 18 y 65 años, no percibir ingresos formales ni estar en relación de dependencia, y no ser titular de otros beneficios de jubilaciones, planes, programas y otras prestaciones de seguridad social.Asimismo, deben tener dos años de residencia en el país: dicho requerimiento de ciudadanía "cuyo dato será cruzado con la Dirección Nacional de Migraciones- podrá ser acreditado hasta el 7 de diciembre inclusive.En caso de tener entre 18 y 24 años, es necesario que el grupo familiar del beneficiario no registre ingresos, considerando el mismo criterio que se utiliza para la liquidación de las asignaciones familiares.Tampoco pueden acceder quienes hayan realizado consumos dentro o fuera del país con tarjetas de crédito, pagos con débito y billeteras virtuales superiores a los $30.000 o compra de moneda extranjera; y quienes sean titulares de plazos fijos y bonos o posean propiedades, autos o embarcaciones.Respecto a eso último, la Anses verificará los datos con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Dirección Nacional del Registro de Propiedad Automotor (Dnrpa) y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys).El resultado de la evaluación socioeconómica podrá ser verificado en el sitio Mi Anses dentro del aplicativo digital “Refuerzo Alimentario para Adultos sin Ingresos”.