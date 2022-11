Duro revés judicial a JXC: rechazaron el pedido de Juez para bloquear a Doñate en el Consejo

La Justicia en lorechazó hoy el amparo presentado por el senadorpara impedir que asuma su colega del Frente de Todos (FdT)en elAsí lo dispuso la jueza María Alejandra Biotti, quien consideró que no se dan los criterios de urgencia necesarios para conceder el amparo ya que la Corte Suprema tiene en estudio la situación Juez-Doñate y definirá al respecto.Luego de reseñar los antecedentes del episodio, la jueza señaló en la decisión de siete páginas que, argumentó la magistrada, titular del Juzgado Contencioso Administrativo federal 5.El fuero en lo Contencioso Administrativo federal ya rechazó en primera y segunda instancia la pretensión de Juez para ocupar el lugar de Doñate con el argumento de que la formación de los bloques parlamentarios no es materia judiciable, pero la Corte contradijo este criterio y dijo que sí puede intervenir la Justicia.La jueza Biotti no entra en la cuestión de fondo, es decir, a quién le corresponde la banca en el Consejo de la Magistratura, sino simplemente si corresponde otorgar la cautelar para amparar derechos afectados.La jueza recurrió a la Corte para fundar su decisión puesto que para ella