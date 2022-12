Alcohol Cero: el Senado aprobó dictamen y pasa al recinto

El Senado aprobó en comisión el proyecto de ley que establece “Alcohol cero” para conducir vehículos y pasará el debate en el recinto, en la próxima sesión de la Cámara alta.El proyecto de Alcohol cero ya cuenta con media sanción por la Cámara de Diputados con una mayoría de 195 votos, por lo que se descuenta un amplio apoyo también de senadores de todo el arco político.En la audiencia de hoy, Pablo Martínez Carignano, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), informó que en Argentina "mueren aproximadamente 4.000 personas por año en accidentes viales" y se trata de "la principal causa de muerte en menores de 35 años"."Ninguna enfermedad, ningún delito, mata más jóvenes en nuestro país. De cuatro siniestros que terminan con uno o más fallecidos en uno hubo presencia de alcohol", señaló Martínez Carignano ante los senadores.El funcionario añadió que "el riesgo de accidente para los conductores que han bebido es mucho mayor que el que corren los conductores que no han consumido" y ponderó a las provincias y distritos del país que ya establecieron la ley de alcohol cero.Por otro lado, remarcó que hubo un marcado descenso de accidentes en las jurisdicciones en las que se prohíbe el consumo de alcohol para conducir y aclaró que no se trata de "una ley seca" y "no se busca un país de abstemios" sino que se tome conciencia de que "el vino y cualquier bebida alcohólica arriba de un auto lo que causa es muerte".La representante de la fundación Estrellas Amarillas, Silvia González, lamentó la demora en la aprobación de la ley en el Congreso y pidió celeridad para avanzar.Carlos Linares, senador por Chubut del FdT, consideró que se trata de una norma que "esperó demasiado", mientras que Mariana Juri, senadora de la UCR por Mendoza, se quejó de la falta de tiempo para discutir la propuesta."Si creen que el cambio de un solo artículo de una ley va a cambiar de verdad el gran problema que tenemos en Argentina. Esto no da solución al problema", dijo y se pronunció a favor de "endurecer las penas".